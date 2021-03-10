Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Ali Erbaş'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye mi kaldırıldı? arama motorları üzerinden en çok merak edilen konulardan biri oldu. Erbaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan sonra pek çok kişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Ali Erbaş koronavirüse mi yakalandı? İşte, Ali Erbaş’ın sağlık durumu hakkında detaylar!

**Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye kaldırıldığı iddialarının ardından, Erbaş'ın durumunun iyi olduğu ve birkaç gün hastanede gözetim altında tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüse yakalandığını böyle duyurmuştu:

**Ali Erbaş kimdir?

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1961 yılunda Ordu'da doğdu. İlköğretimi Yeşilyurt Köyü İlkokulunda tamamlayan Erbaş 1980 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Erbaş, üniversite eğitimini ise Marmara Üniveristesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Akademik kariyerinin ardından Ali Erbaş, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müdürlüğü'ne atandı.



