Ali Koç'tan sert açıklamalar

"STANDARTSIZLIK VAR"

Bu sene kazanıyoruz ama bizi rahatsız eden bir standartsızlık var. Ayrıca VAR kararlarında standartsızlık var. Sadece Fenerbahçe'ye özel değil. Antalyaspor, Sİvasspor ve bazı kulüplerimiz de serzeniş içerisinde.

"SAHADA KAZANILMIYOR ALGISI ÜZÜCÜ"

Türkiye'de bir hakem krizi var. Bu sezona has, bu TFF'ye has, bu MHK'ya has bir durum değil. Türkiye'de şampiyonluklar sadece saha içerisinde kazanılmıyor algısı var. Bu üzücü bir durum. Çoğu insan inanıyor. Ben inanmıyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Bu olguyu değiştirmeliyiz. Devrim neticesinde adımlar atmalıyız.

"KAOSA SÜRÜKLÜYORLAR"

Hakemler üzerinde Fenerbahçe ve Türk futbolu kaos sürükleniyor. Hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü maç yönetmek daha da zor! Bu kadar hata gerçekten meslekten daha zor.

"İNŞALLAH KASITLI DEĞİLDİR"

Sıfır hata kolay değil ama bu hatalar minimize edilmeli. İnsan olduğu yerde hata olur. Bu teknoloji iyi kullanılırsa hatalar düşer ama bunu da kullanan insanlar. Geçen sene Kayserispor maçında 3 pozisyonda VAR'a bile gidilmedi. O maçta VAR kimdi? Tugay Kaan Numanoğlu! Beşiktaş maçının hakemi! Orta hakem kimdi? Arda Kardeşler! Denizlispor maçının VAR hakemi! İnşallah bunlar kasıtlı değildir.