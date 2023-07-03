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Ali Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı! Görenleri duygulandırdı

03.07.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür ile ekranda olan Ali Sunal babası usta oyuncu Kemal Sunal'ı andı. Oyuncu Ali Sunal babasına özlemini "Ömrümün yarısı sensiz geçti" sözleriyle dile getirdi.

Ali Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı! Görenleri duygulandırdı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 7'den 70'e herkesin kalbini fetheden usta isim sevenleri tarafından anılıyor.

Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal da bugüne özel duygusal bir paylaşım yaptı. Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal'ın fotoğrafa düştüğü not ise okuyanları duygulandırdı.

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"ÖMRÜMÜN YARISI SENSİZ GEÇTİ"

Ali Sunal, Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"

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Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal Oyuncu

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