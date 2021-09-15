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Alibaba şu sıralar zor günler geçiriyor

15.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli teknoloji devi Alibaba’nın hisseleri, finansal iştiraki olan Ant Group’un yeniden inceleme altına alındığına dair bir rapor yayınlanmasının ardından keskin bir şekilde düştü.

Alibaba şu sıralar zor günler geçiriyor

Financial Times’a göre, bir milyardan fazla kullanıcısıyla Çin’in en büyük ödeme uygulaması olan Alipay’i parçalanmak isteniyor.

Raporda, Ant’ın kredi kararlarının temelini oluşturan kullanıcı verilerini kısmen devlete ait olacak yeni bir kredi puanlama şirketine devretmek zorunda kalabileceği belirtildi.

Alibaba hisseleri pazartesi günü Hong Kong ticaretinde %4’ten fazla düştü. Hisseler daha önce de hedef alınmıştı. Dolayısıyla bu, Ant Group’un Çin hükümeti tarafından ilk kez hedef alınışı değil.

Hem Ant Group hem de Alibaba’nın kurucu ortağı Jack Ma’nın iş imparatorluğu, birçok yüksek profilli düzenleyici önlemden etkilendi.

Çinli yetkililer, geçen yıl Ekim ayında Bay Ma’nın düzenleyicilerini çok fazla yeniliğe boğduklarını öne sürerek eleştirmesinin ardından Ant Group’a artan ilgi göstermeye başladı. Ertesi ay, düzenleyiciler Ant Group’un rekor 37 milyar dolarlık hisse piyasası lansmanını bozdu.

Nisan ayında Alibaba, tekel endişeleri nedeniyle 2,8 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda, Çinli yetkililer Ant’ı, kendisini bir finansal holding firmasına dönüştürmek de dahil olmak üzere kapsamlı bir iş revizyonu yapmaya çağırdı.

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