Alina Boz bornozlu pozuyla Instagram'ı salladı! Beğeni yağdı

'Bir Peri Masalı', Elimi Bırakma', 'Aşk 101' ve 'Maraşlı' gibi birçok yapımda rol alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Alina Boz sosyal medyayı aktif kullıyor. İddialı ve cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Boz son yaptığı paylaşımla Instagram'ı salladı.

Ünlü oyuncu Alina Boz son olarak bornozlu bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bebek gibisin' gibi yorumlar yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul'a yerleşti.

İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapan güzel oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı.

Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı. Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde 'Canan' karakteriyle yaşadı.



