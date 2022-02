Alina Boz ile ayrıldıkları iddia edilen Mithat Can Özer kimdir? Mithat Can Özer kaç yaşında ve kimin oğlu?

Mithat Can Özer, müzik dünyasında hatırı sayılır bir yere sahip. Yaptığı şarkılarla ve yer aldığı projelerle Mithat Can Özer, pek çok kişi tarafından tanınan bir isimdir. Son günlerde oyuncu Alina Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mithat Can Özer, hakkında merak edilenleri haberimizde işledik.

MİTHAT CAN ÖZER KİMDİR?

Mithat Can Özer, 8 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özer, bir süre Bilgi Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Mithat Can Özer, şarkıcı ve aynı zamanda oyunculukta yapmıştır. Özer, Şükrü Avşar ve Özcan Deniz'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı ''Her Şey Aşktan'' filminde rol almıştır. Her Şey Aşktan filmi, Mithat Can Özer'in ilk oyunculuk deneyimi olmuştur. Mithat Can Özer, 2011 yılında kurduğu Piston grubuyla ilk kez müzik dünyasına adım atmıştır. Tarkan‘ın gitaristi Can Şengün, başarılı davulcu Arıkan Sırakaya, Ajda Pekkan, Sertab Erener gibi isimlerin bas gitaristi olan Murat Ejder‘den oluşan Piston grubu 2012 yılında ilk albümlerine “Tamperaman” ismini vermişlerdir.2016 yılının ekim ayında 10 şarkıdan oluşan ilk albümü " Aşk Mevsimi"ni dinleyicilerin beğenisine sunmuştur.

Mithat Can Özer, aynı zamanda Tarkan‘ın okuduğu “Acımayacak” ve Mustafa Ceceli‘nin “Kucak Kucak” adlı şarkıların söz yazarı ve bestecisidir. 2016 yılında Kanal D‘de yayınlanan başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan‘ın yer aldığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yapmıştır.

MİTHAT CAN ÖZER KİMİN OĞLU?

Mithat Can Özer, minik serçe Sezen Aksu ve işadamı Sinan Özer'in oğludur. Annesi Sezen Aksu, Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde albümünde söz ve müziği Mithat Can Özer'e ait "Tören" şarkısına yer vermiştir. İkili Yeni ve Yeni Kalanlar teklisinin aynı ismi taşıyan şarkısının söz ve müziğini de birlikte yazmıştır.

MİTHAT CAN ÖZER İLE ALİNA BOZ AYRILDI MI?

Oyuncu Alinaz Boz ve Mithat Can Özer'in ayrıldığı yönünde iddiaalar gündemde yer almaktadır. Çift ayrılmamıştır. Mithat Can Özer ve Alina Boz almış oldukları kararla aynı eve çıkma kararı almıştır.