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Alkol pahalı dedi, internetten sipariş ettiği yüzey temizleyiciyi içti! '5 litresi beni 15 gün idare ediyor' Fiyatı bakın ne kadar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.12.2024 10:03
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İstanbul'da yaşanan olay 7'den 70'e herkesi şaşırttı. Arnavutköy'de yaşayan 72 yaşındaki bir kişi alkolün pahalı olmasından dolayı intertten 5 litrelik yüzey temizleyici sipariş etti ve içinde alkol var diye onu içti. Hastanelik olan adamın durumu ağır. Hasta, ilk kez içmediğini belirterek ifadesinde, '5 litresi bana 15 gün yetiyor' dedi.

Alkol pahalı dedi, internetten sipariş ettiği yüzey temizleyiciyi içti! '5 litresi beni 15 gün idare ediyor' Fiyatı bakın ne kadar

İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

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YÜZEY TEMİZLEYİCİ İÇMİŞ

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi.

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"5 LİTRESİ BENİ 15 GÜN İDARE EDİYOR"

Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu. Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

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DURUMU AĞIR

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol İstanbul hastane fiyat
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