Alkol sonrası mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Alkol sonrası mide bulantısına iyi gelen yiyecekler

Alkol tükettiği günün ertesinde çoğu insan bu problemlerle karşılaşır ancak bazı insanlar ise alkole son derece dayanıklıdır. Araştırmalara göre yüksek miktarda alkol tükettiği halde ertesi gün alkolün olumsuz etkilerini yaşamayan insanların oranı %25. Peki bu insanların alkolün olumsuz etkilerine maruz kalmamaları bir tesadüf mü? Yoksa uyguladıkları bazı püf noktaları mı mevcut?

Alkolün Vücutta İzlediği Yol

Alkol tüketimi esnasında ağız ve yemek borusundan eser miktarda emilim gerçekleşir. Çok küçük olan alkol molekülleri mideye ulaştığında mide yüzeyinden hücrelere geçiş yapar. Kana karışma süresi midenin boş veya dolu olmasına göre değişkenlik gösterir. Büyük bir kısmı doğrudan ince bağırsağa geçer ve oradan emilerek kana karışır. Karaciğere varan alkol bir defada parçalanamaz, bu nedenle alkol içeren kan, yoluna kalp üzerinden devam eder. Akciğerlere pompalanan kan ve içindeki alkol, bronşlara ulaştığında bir kısmı kanın temizlenmesi sırasında kirli havayla birlikte dışarıya atılır ve nefesin alkol kokmasına neden olur.

Alkol akciğerlere varmasının akabinde beyne ulaşır ve kalp ile tüm vücuda pompalanması sağlanır. Vücuda alındığı ilk andan itibaren sadece 3 dakika sonra vücuttaki tüm hücrelere ulaşmış olur. Vücutta dakikada ortalama 5 litre kanın pompalandığını düşünecek olursak, alkol içeren kan defalarca karaciğer tarafından süzülür. Karaciğerin normal şartlarda önceliği yağ asitleridir, onları yakarak enerji elde eder. Ancak önceliği alkole verir, çünkü kandaki alkol seviyesi arttıkça vücut alarm vermeye başlayacaktır. Karaciğer sürekli alkolü parçalamak için vakit harcarsa, normalde parçalayacağı yağ asitleri birikmeye başlar ve karaciğer yağlanır.

Alkolün Vücuda Etkileri Nelerdir?

Alkolün vücuda etkileri, metabolizmanın yapısına göre kişiden kişiye farklılık gösterir.

Her şeyden önce içilen içkinin türü ve içindeki alkol oranı alkolün olumsuz etkilerinin vücutta ne derece varlık göstereceğini belirler. Bunun yanı sıra alkolün etkilerini;

Ne kadar sürede içildiği,

Yaş,

Cinsiyet,

Boy-kilo,

Psikolojik durum gibi faktörler de doğrudan etkiler.

Tüketim Miktarına Göre Alkolün Etkileri

8,5 grama kadar tüketilen alkol kana karışmasının ardından vücuttan rahatça atılır.

50 ml'ye kadar alınan alkol miktarı, çakır keyif olarak tabir edilen bir hale bürünmeye sebep olur. Vücut sıcaklığı artar, yüz kızarır, algı ve metabolizma yavaşlar. Mutluluk ve heyecan duyguları yaşanır. Çekingenlik kaybolur, fevri hareketler başlar.

100 ml alkol, algının iyice yavaşlamasına sebep olur. Ciddi konsantrasyon problemleri, reflekslerin yavaşlaması, istem dışı vücut hareketleri ortaya çıkar.

150 ml alkol alımı sonucunda sersemlik başlar. Uzuvlar kontrolden çıkar. Konuşma aksaklıkları, çift görme, hafıza ve anlayış kaybı görülür.

250 ml alkol almak mideye baskı yapar. Asabiyet, kışkırtma, uyku, bulantı, kusma ve baş ağrısı görülür. Anlaşılmaz sözler sarf edilir. Bilinç fark edilir düzeyde azalmıştır. Ayakta duramama ve hatta sızma söz konusu olabilir.

350 ml; alkol komalarının görüldüğü miktardır.Solunum yavaşlaması, buna bağlı olarak düşük tansiyon ve bilinç kaybına neden olur. Kas gücü tamamen kaybolur ve artık idrara çıkma isteği kontrol edilemez. Nefes almak zorlaşır. Vücutta sıcaklığı düştüğü için yüksek ateş yaşanır.

500 ml alkol alımı, kardiyovasküler şok ve solunum durmasına bağlı ölüme neden olur.

Alkol Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Önce bir yemek yiyin. Vücut, tüketilen besinleri sindirmek için ince bağırsağa giden kapakçığı kapar. İnce bağırsak alkolün en çok emilip kana karıştığı yer olduğu için mideniz boşsa alkol daha kolay emilir.

Renklendirilmiş içkileri tercih etmeyin. Kırmızı şarap, viski gibi koyu renkli içkilerde; votka, cin ve beyaz şarap gibi içkilere oranla daha çok kimyasal bulunur ve bu kimyasallar alkolün tek başına verdiği zararın çok üzerine çıkmasına neden olabilir.

Karışımlara dikkat edin. Enerji içecekleri ve kolada bulunan kafein sizi enerjik yapacağından sınıra geldiğinizi farkına varmayabilirsiniz. Bu nedenle içecekleri birbirine karıştırmamakta fayda var.

Kendi içme hızınızı belirleyin. Belirlediğiniz hızda, önceden karar verdiğiniz noktaya kadar için.

Ismarladığınız içkinin yanında mutlaka bir bardak da su olsun. Alkolün yol açtığı su kaybını gidermek için, ne içerseniz için yanında su da tüketin.

Sınırınıza sadık kalın. Çevrenizin ısrarına uymayın, kendinizi içmek zorundaymış gibi hissetmeyin.

Alkol Sonrası Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Kendiniz için belirlediğiniz sınırın üstüne çıktığınız takdirde önceliğiniz bol bol su tüketmek olsun. Ayrıca 1 bardak suda bir tablet Alka-Seltzer'i eriterek içmeniz, sabaha biraz daha konforlu bir şekilde uyanmanızı sağlayabilir. Uyandığınızda bir tablet daha içerek güne başlamak hızlı ve etkili bir tedavi sağlar, ki bu iki doza akşamdan kalma ilacı adı bile verilebilir.

Yani Alka-Seltzer alkolle alınır mı, derseniz; Evet, hatta alkol almaya başlamadan birkaç saat önce bir tane içmek, alkol gecenizi çok daha zinde tamamlamanıza yardımcı olabilir, ancak mide rahatsızlığınız varsa bu ilacın kullanımına dikkat etmenizde fayda var. Mide rahatsızlığı olanların mide kanaması riski, bu ilaç ve alkol birleştiğinde artış gösterir.

Sabah sıcak olmayan bir duş almak, ardından temiz giysiler giyerek dişleri fırçalamak son derece yararlıdır.

Peynir - ekmek içeren hafif bir kahvaltı etmek, biraz meyve atıştırmak ve kısa bir yürüyüş yapmak da baş ağrısına iyi gelecektir.

Maden suyu vücuttaki su-tuz dengesini düzeltmeye yardımcı olması bakımından etkilidir.

Alkol Sonrası Kusmaya Ne İyi Gelir?

Kusmak, mide içeriğinin dışarı çıkması anlamına gelir. Safra ise midedeki sarı ve asitli sıvıya verilen isimdir. Kusma gerçekleştiği zaman kusmuğun içerisinde safra da bulunur. Mide boşken kusma gerçekleştiğinde midede bulunan safra kusmuk olarak dışarı çıkar. Alkol tüketimi sonrasında oluşan sabah baş dönmeleri ve mide bulantısı akabinde safra kusması gerçekleşebilir. Oluşan mide bulantısının nedeni alınan alkolün vücut dengesini bozmasıdır.

Alkol sonrası kusmayı önlemek ne mümkündür, ne de yararlı. Kusma hissi vücudun yüklendiği toksik etkiden kurtulma isteğini ifade eder. Peki alkol sonrası mide bulantısı nasıl geçer? Bulantıyı hafifletmenin en etkili yolu kusmayı tetiklemektir. Vitamin deposu kızılcık veya kuşburnu, mide bulantısını dindiren bir etkiye sahiptir. Limon ve zencefilli bir çay, kefir, muz, bulantı hissinden kurtulmaya yardımcı olur. Havuç, lahana içeren bir sebze salatası mideye son derece iyi gelecektir.

Alkol Sonrası Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

Alkolden sonra mide ağrısı ve mide yanması özellikle sıklaşmış alkol tüketimlerinin akabinde kendini gösteren bir etkidir. Mevcut bir mide probleminin var olması halinde, alkolden sonra midede yanma daha şiddetli şekilde ortaya çıkar. Alkol tüketiminden sonra midede yaşanan problemleri gidermeye çalışırken, bir mide rahatsızlığı söz konusu ise buna uygun şekilde hareket edilmesi tavsiye edilir. Böyle bir durum varsa kusmayı tetikleyebilecek besinlerden ve eylemlerden kaçınılmalıdır.

Tüm alkol ürünleri temel olarak ‘mayalanma’ yapısına sahiptir. Bu maya yapısı, midede asit üretiminin artmasına ve mide yanması ve ekşimesi gibi sorunların tetiklenmesine yol açar. Bu yüzden alkolden sonra mide yanmasının tedavi edilebilmesi için yapılması gereken ilk şey bol bol su tüketmektir. Midede yenilemeyi ve temizliği sağlayabilecek en önemli unsur doğal sudur. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen suyun, mutlaka alkolden sonraki ertesi gün boyunca bol bol içilmesi gerekir.

Ayrıca haşlanmış yumurta, işkembe çorbası, nane çayı, zencefil çayı gibi seçenekleri de değerlendirerek mide sorunu hafifletilebilir.

Unutulmaması gereken ana konulardan bir diğeri de alkolün B vitaminlerini bitirmesidir. Dolayısıyla alkol tüketiminden sonra kaybedilen B vitaminlerini yerine koyabilmek için mutlaka B vitaminleri açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerekir.

Zencefil Çayı

Midede yaşanan sorunların ve rahatsızlıkların giderilmesinde etkili olan zencefil ile yapılacak sıcak veya buzlu çay, midedeki alkolün etkilerini yok etmeye, mide asiditesini normal seviyeye çekmeye ve midenin temizlenmesine yardımcı olur. Bu şekilde istifra edilmesinin de engellenmesi mümkündür.

30 gram zencefil

1 bardak su

Birkaç damla limon suyu

1 yemek kaşığı bal

1 bardak suyu iyice kaynattıktan sonra içerisine zencefil ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra üzerini kapatarak birkaç dakika demlenmeye bırakın. Üzerine tat vermesi açısından birkaç damla limon ile isteğe göre 1 yemek kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

Alkol Sonrası İlaç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alkol bazı ilaçların etkisini azaltırken, bazılarının etkisini artırabilir. Aynı şekilde ilaçların da alkolün etkisini artırması şeklinde bir etki de görülebilir. Bazı ilaçlar alkolle birleştiği zaman zehirli etkiler yaratabilir. İlaç vücuda girdiği zaman kan yoluyla tüm vücuda yayılır. Organlardan geçerken birtakım değişikliklere uğrar, parçalanır. İlacın tümü veya parçalanmış ürünleri bazı organlarda istenmeyen etkiler yaratabilir. Alkolün vücut içindeki güzergahı, ilacın aldığı yola çok benzer. Benzer toksik etki gösterdiklerinde de, el birliği ile aynı organa zarar verme halleri ortaya çıkabilir. En bilinen alkolle birlikte kullanılmama uyarıları şu ilaçlar için verilmektedir: