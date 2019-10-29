HABER

Alman eğitimci minik öğrencileri hayata hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Almanya'da okurken tanışıp evlendiği Türk eşiyle 1996 yılında İzmir'e yerleşen Marion Şendil, Güzelbahçe ilçesinde açtığı anaokulunda 12 yıldır öğretmenlik yapıyor - Marion Şendil: - "Almanya'da Türk aileleri yakından tanıdığım için burada yabancılık çekmedim. Türkiye çok güzel bir ülke ve burada minik öğrencilerime katkı sunduğum için memnunum"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Ülkesinde tanışıp evlendiği Türk eşiyle 23 yıl önce İzmir'e yerleşen Alman Marion Şendil, Güzelbahçe'de açtıkları anaokulunda minik öğrencilerin yabancı dil yeteneğini geliştirmek için çaba gösteriyor.

Marion Şendil ile eşi Cumhur Şendil'in yolu Almanya'da pedagoji eğitimi aldıkları üniversitede kesişti. Bir süre arkadaşlık ettikten sonra 1980'da evlenen çift, 16 yıl Almanya'da yaşayıp Türkiye'ye döndü.

Bir süre İzmir'deki özel eğitim kurumlarında Almanca öğretmenliği yapan çift, 2007'de Güzelbahçe ilçesinde anaokulu açtı.

Marion ve Cumhur Şendil, 12 senedir öğrencilerini özellikle Almanca öğrenmeleri için teşvik ediyor.

Marion Şendil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır yaşadığı İzmir'de çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Anaokulunda Türkçe ve Almanca eğitim verdiklerini ifade eden Şendil, "Almanya'da Türk aileleri yakından tanıdığım için burada yabancılık çekmedim. Türkiye çok güzel bir ülke ve burada minik öğrencilerime katkı sunduğum için memnunum. " diye konuştu.

Anaokulunun özellikle bahçeli olmasını istediklerini söyleyen Şendil, "Arkasında çok büyük bir orman var. Günümüzde yabancı dil önemli olduğu için çocukların Almanca öğrenmeleri için gayret gösteriyoruz." dedi.

Cumhur Şendil ise öğretmenlik mesleğini çok sevdiklerini dile getirdi.

Değişim programları kapsamında Almanya'dan gelen stajyer öğrencileri de ağırladıklarını aktaran Şendil, "Kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz çünkü artık dünyada büyük bir rekabet ortamı var. Bizim çocuklarımızın da buna dayanıklı olmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuSabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nı çektikleri kliple kutladıMinik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nı çektikleri kliple kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Almanca anaokulu öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.