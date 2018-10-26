Alman polisi düğün magandalarını arıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'nin Siegburg kentinde, düğün elbiseleri giyen, mutlu bir yüz ifadesi olan kadının elindeki silah, polisi alarma geçirdi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; aylardır süren aramalarından bir sonuç alamayan Siegburg polisi sonunda "Bu kadını tanıyan varsa, lütfen bizi arasın. Hakkında huzuru bozmaktan ve silah taşıma yasağa yasasına aykırılıktan soruşturma var" diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.

APARTMAN ÖNÜNDE TOPLU ATEŞ

Olayın, 29 Nisan 2018 günü saat 14.20 sıralarında, kentteki çok katlı bir apartmanın önünde yaşandığı belirtildi. Düğün konvoyundaki kadınla birlikte, bazı gençlerin de toplu olarak havaya ateş ettiği belirtildi. Silahların hangisinin gerçek, hangisinin kuru sıkı veya gaz tabancası olduğunun henüz netleşmedi. Ancak her ne olursa olsun, silah yasağına aykırılık bulunduğu da vurgulandı.

Olayın, bölgede yaşayanlarca fotoğraflandığı belirtilirken silahlı kadın ile genç adamı ve diğerlerini tanıyanların, (0049) 02241 541-3121 no'lu telefondan polisi aramaları rica edildi.

