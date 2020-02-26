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Almanya'da cami bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2020 02:07 | Son Güncelleme

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Pforzheim kentindeki bir cami bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Almanya'da cami bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yerel saatle 17.03'de gelen elektronik postada camide bomba olduğu ve saat 18.00'de patlatılacağı belirtildi.

Bomba tehdidinin bildirilmesi üzerine gelen polis, güvenlik amacıyla camiyi boşaltarak, çevresine şerit çekip önlem aldı.

Cami yakınındaki demir yolu ve otoyollar trafiğe kapatıldı, toplu taşıma seferleri durduruldu.

Camide uzman ekiplerce yapılan aramada herhangi bir patlayıcı bulunmadığı ve ihbarın asılsız olduğu belirtildi.

Savcılık ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

DİTİB Pforzheim Fatih Camisi'ne geçen hafta yine asılsız bomba ihbarı yapılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya bomba ihbarı

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