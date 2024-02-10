Almanya'da Türk fotoğrafçının başına gelen komik anlar! İtalyan temizlik işçisinin fotoğrafını çekti... "Hanım Sivas'tan geliyor"

Almanya'da bir sokak fotoğrafçısı ve temizlik işçisinin kalpleri ısıtan tesadüfü sosyal medyada gündem oldu. Tamamen habersiz bir şekilde sokakları süpüren temizlik işçisinin fotoğraflarını çeken Gökhan, adamın yanına giderek ona fotoğrafları gösterdiğinde ise temizlik işçisinin eşinin Türk olduğunu öğrendi. İkili arasındaki Türkçe diyaloglar viral oldu.

"HANIM SİVAS'TAN GELİYOR"

Eşinin Sivas'tan geldiğini söyleyen temizlik işçisi, "Hanım Sivas'tan geliyor. Sen nerelisin? Hakkını helal et. Allah ne muradın varsa versin" deyince ortaya komik bir o kadar da eğlenceli görüntüler çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü temizlik işçisinin enerjisine hayran kaldığını söyleyerek, "Enişte tatlıymış" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sevimli bir adam" yorumunu ekledi.