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    4. Almanya'da Türk fotoğrafçının başına gelen komik anlar! İtalyan temizlik işçisinin fotoğrafını çekti... "Hanım Sivas'tan geliyor"

    Almanya'da Türk fotoğrafçının başına gelen komik anlar! İtalyan temizlik işçisinin fotoğrafını çekti... "Hanım Sivas'tan geliyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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    Almanya'da 'gkn.portraits' isimli bir fotoğrafçı, mesai saatleri içinde görevini yapan bir temizlik işçisinin fotoğraflarını çekti. Ardından ise fotoğrafları göstermek için temizlik işçisinin yanına giden ama ilginç bir tesadüfle karşılaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Almanya'da bir sokak fotoğrafçısı ve temizlik işçisinin kalpleri ısıtan tesadüfü sosyal medyada gündem oldu. Tamamen habersiz bir şekilde sokakları süpüren temizlik işçisinin fotoğraflarını çeken Gökhan, adamın yanına giderek ona fotoğrafları gösterdiğinde ise temizlik işçisinin eşinin Türk olduğunu öğrendi. İkili arasındaki Türkçe diyaloglar viral oldu.

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    "HANIM SİVAS'TAN GELİYOR"

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    Eşinin Sivas'tan geldiğini söyleyen temizlik işçisi, "Hanım Sivas'tan geliyor. Sen nerelisin? Hakkını helal et. Allah ne muradın varsa versin" deyince ortaya komik bir o kadar da eğlenceli görüntüler çıktı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü temizlik işçisinin enerjisine hayran kaldığını söyleyerek, "Enişte tatlıymış" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sevimli bir adam" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Fotoğrafçı Almanya
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