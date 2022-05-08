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  4. Almanya'dan dikkat çeken kareler! SSCB bayraklarıyla sokaklarda dolaştılar

Almanya'dan dikkat çeken kareler! SSCB bayraklarıyla sokaklarda dolaştılar

08.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da "2. Dünya Savaşı Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen Rusya yanlısı konvoya yüzlerce araç katıldı. Konvoy, bazı kesimler tarafından protesto edildi. Öte yandan Alman polisi konvoyun geçişi esnasında geniş güvenlik önlemi aldı.

Almanya'dan dikkat çeken kareler! SSCB bayraklarıyla sokaklarda dolaştılar

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Rusya yanlısı konvoya, aralarında motosikletlilerin de bulunduğu yaklaşık 1000 araç katıldı. Düzenlenen etkinlikte Rusya, SSCB ve Alman bayrakları dalgalanması ise dikkatlerden kaçmadı.

"2. Dünya Savaşı Kurbanlarını Anma Günü" adı altında düzenlenen konvoyla savaşın sona ermesi ve Nazi Almanyası'nın savaşı kaybetmesi kutlandı.

RUSYA, SSCB VE ALMAN BAYRAKLARI DALGALANDI

Ukrayna'yı işgalin sembolü haline gelen "Z" ve "V" harflerinin kullanılmasının yasak olduğu konvoyda, Rusya, SSCB ve Alman bayrakları dalgalandı.

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Yaklaşık 15 motosikletli ve 1000 aracın katıldığı konvoyun geçişi esnasında Alman polisi geniş güvenlik tedbiri alırken, konvoyu durduran polis yaklaşık yarım saat bekletti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle konvoy bazı kesimlerce zaman zaman ıslık ve sloganlarla protesto edildi.

Bu arada, Köln'de bugün akşamüstü Ukrayna yanlısı ayrı bir grup tarafından düzenlenecek gösteriyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi protesto edilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya
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