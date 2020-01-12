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  4. Almanya’da bomba paniği! 14 bin kişi tahliye edildi

Almanya’da bomba paniği! 14 bin kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dortmund kentinde 14 bin kişi, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma iki bombanın etkisiz hale getirilmesi için evlerinden tahliye edildi.

Almanya’da bomba paniği! 14 bin kişi tahliye edildi

Almanya’nın Dortmund kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 2 bombanın etkisiz hale getirilmesi için bölgede ikamet eden 14 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer tarafından Amerikalı ve İngilizlere ait oldukları açıklanan bombaların, 250 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Yakınında mermilerin bulunduğu iki hastane boşaltılırken, 14 binden fazla kişi okullara yerleştirildi. Şehrin tren istasyonu ise geçici süreyle kapatıldı. Saatler süren operasyonun ardından, iki bomba da etkisiz hale getirildi.

Uzmanlar, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından atılan ve patlamayan binlerce bombanın hala Alman topraklarında yer altında olduğuna inanıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dortmund 2. Dünya Savaşı

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