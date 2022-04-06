Almanya'dan Rusya'ya 'bu savaşa son ver' uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Tahripkar ve kendinizi de yıkacak bu savaşınıza artık son verin" çağrısı yaptı.

Federal Meclis'te milletvekillerinin güncel konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna'da sivilleri hedef aldığı iddiaları ve Ukrayna'ya verilen askeri destek hakkında açıklamalarda bulundu.

"Failler ve emri verenler hesap vermek zorunda"

Scholz, konuşmasında Rus ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinden çekilmeden önce sivillerin ölümüne yol açan saldırılarını "katliam" olarak nitelendirdi.

Çocuk, kadın ve yaşlıların öldürüldüğünü söyleyen Scholz, "Sivillerin öldürülmesi bir savaş suçudur. Failler ve emri verenler, yargı önünde hesap vermek zorunda" dedi.

Putin'e seslendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir kez daha seslenmek istediğini söyleyen Olaf Scholz, "Tahripkar ve kendinizi de yıkacak bu savaşınıza artık son verin. Askerlerinizi çekin" çağrısını yaptı.

Rusya'nın ordusunu çekmediği müddetçe Almanya'nın müttefikleriyle birlikte Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Scholz, "Bu destek, Alman ordusunun elinde bulunan, hızlıca verilebilecek ve işlevsel olacak nitelikteki silahların Ukrayna'ya verilmesini de kapsıyor" dedi.

Ukrayna'ya hangi silahlar, hangi kritere göre veriliyor?

Meclisteki oturumda Scholz'a, Ukrayna'nın Alman savunma şirketlerinden satın almak istediği bazı silahlara, Alman hükümetinin neden onay vermediği soruldu.

Muhalefetteki CDU milletvekili Johann Wadephul'un sorusuna Scholz, gözettikleri kriterler hakkında bilgi vererek yanıt verdi.

Scholz, "NATO ve AB'deki dostlarımızla, hepimiz aynı istikamette yol alabilmemiz için yakın istişareler yürüterek, elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Kararlarımızı alırken gerekli özenli hazırlıklarımızı yapıyor, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin güvenliğinin de gözetilmesine özellikle özen gösteriyoruz. Doğru ve kullanılabilecek her şey için de gerekli onayı veriyoruz" dedi.

CSU milletvekili Florian Hahn ise Başbakan Scholz'a, Ukrayna'ya silah desteği vermek için neden bu kadar geciktiklerini, savaşın başlamasını beklediklerini sordu.

Hükümetinin kararının ve zamanlamasınının doğru olduğunu savunan Scholz, ne tür silahlar verildiği konusundaki ısrarlı sorulara da şu yanıtı verdi:

"Gerçek şu ki, çok silah tedarik ediyoruz. Başlarda ordunun envanterinde mevcut olanlardan, verilmesi mantıklı olan ve aynı zamanda Ukrayna'nın askeri faaliyetlerine ciddi bir katkı sunmuş olanlar verildi. Burada tanksavarlardan, hava savunma silahlarından ve epeyce mühimmat ve bunlarla ilişkili olanlardan söz ediyorum. Şu an da savunma sanayinden tedarik için imkanlara da bakıyoruz. Savunma sanayisi şirketlerinin farklı tekliflerini özenle inceledik ve değerlendirdik, kendi kanaatimizi oluşturduk. Şimdi de Ukrayna ile orada neyin mümkün olabileceğine dair yakın istişare içerisindeyiz."

Rusya'ya baskı artırılacak, bağımlılık azaltılacak

Scholz, savaşı sona erdirmesi için Rusya'ya yaptırımlar yoluyla baskının artırılacağını da söylerken, "Rusya'nın bu savaşı kazanmamasını sağlamak, bizim hedefimiz olmaya devam etmek zorunda" diye konuştu.

Ukrayna'ya silah desteği ve yapılan mali yardımların, ayrıca Rusya'ya karşı yaptırımların bu amaca hizmet ettiğini vurgulayan Scholz, "Gayet tabii ki Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak da bunun bir parçasıdır" ifadelerini kaydetti.

Bu bağımlılığın kolayca sona erdirilemediğini söyleyen Scholz, bununla birlikte bir yol haritası belirlendiğini, daha önce hiç görülmemiş bir hızla, hem Rusya'ya bağımlılığın sona erdirilmesi hem de yenilenebilir enerjilere geçilmesi yolunda kararlılıkla ilerleme kaydedileceğini aktardı.

Dayanışma için teşekkür etti

Almanya başbakanı, NATO partnerlerinin bu savaşa müdahil olmaması için her kararda gereken özenin gösterileceğinin altını çizerken, Ukrayna ve komşu ülkelere yönelik insani yardımların da sürdürüleceğini kaydetti.

Olaf Scholz, Ukrayna'daki savaştan kaçan yüz binlerce kişinin Almanya'ya sığındığına, önümüzdeki dönemde bu sayıların artacağına dikkat çekerken, "Burada onlara şunu da ifade etmek isterim: Aramıza hoş geldiler" dedi.

Perşembe günü eyalet hükümetleriyle, sığınmacılara destek için atılması gereken adımları görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştireceğini anlatan Scholz, bu konuda hızlı harekete geçmeyi umduğunu vurguladı.

Scholz, "Bu ülke yurttaşlarının her gün sergiledikleri dayanışma, biz siyasileri cesaretlendirmeli. Çünkü tüm Almanya'da çok büyük destek, çok büyük dayanışma sergileniyor. Bunun için çok minnettarım. Bu yardım büyük önem taşıyor ve hepimize iyi geliyor" diye konuştu.

"Ayrımcılık olmayacak" güvencesi verdi

Bu arada Yeşiller Partili Filiz Polat, Scholz'a Almanya'da Ukraynalı Roman sığınmacılara ayrımcılık uygulandığı iddialarını sordu.

Almanya'nın ayrım gözetmeksiniz tüm Ukrayna vatandaşları ile hangi ülkenin vatandaşı olduklarından bağımsız olarak Ukrayna'da oturma izni bulunan herkese kapılarını açtığının altını çizen Scholz, "Alman Hükümeti'nin, kimsenin ayrımcılığa uğramaması ve herkese eşit davranılması için elinden gelen her şeyi yapacağının güvencesini verebilirim" dedi.

Scholz, eyalet hükümetleriyle mülteci krizini görüşecek

Başbakan Scholz, eyalet hükümetleriyle perşembe günü yapılacak toplantıda, Ukrayna kaynaklı mülteci krizini masaya yatıracak.

Almanya'daki kayıtlı Ukraynalı mülteci sayısının 300 bini aştığı, Polonya üzerinden gelen ancak henüz kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Toplantıda, mültecilere Almanya'da hızlı bir şekilde çalışma imkanı sağlanabilmesi için okul denkliği gibi pratik konularda nasıl kolaylık sağlanabileceğinin ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca mültecilerin, koronavirüs aşılarını yaptırabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması ve federal hükümetin eyaletlere mültecilerin uyumunu sağlayacak süreçler için mali destek sağlaması görüşülecek.

