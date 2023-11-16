Alp Kılınç'tan bomba Eylül Öztürk iddiası! "Amerika'dan peşin parayla 11 daire aldı..."

Türkiye'nin konuştuğu sosyal medya fenomenlerine dair iddialar sürüyor. 2019 yılının kasım ayında çekilen bir kare gündem oldu. Fotoğrafta Dilan-Engin Polat çiftinin yanı sıra, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit de bulunuyordu.

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan ve bu konuda yazan Alp Kılınç Eylül Öztürk hakkında olay bir paylaşım yaptı.

Tehdit edildiğini söyleyen Kılınç yurt dışında yaşamaya başlayan Eylül Öztürk hakkında bomba ifadeler kullandı.

"Kurtlar sofrasındaki en büyük dikkat çeken isim Eylül Öztürk" diyen Alp Kılınç şunları söyledi:

"Pasta o kadar büyük ki kadın Amerika’dan peşin parayla 11 tane daire aldı. Türkiye’de, Florya’da sayısını bilmediğimiz mal varlığı ve villaları var. Asıl sorum şudur ki; Kurtlar sofrasındaki son akşam yemeğini yedikleri ev kime ait? Bu insanlar o yemekten sonra kimin parasını kullandı? Bu insanların bir çoğunun eğitim ve okul hayatı yok. Para hesabı bile yapamıyorlar. Dikkat edilmesi gereken en önemli yer ise bunlar sahip oldukları hiçbir gayrımülkü kendi üzerilerine yapmayıp yakın akrabalarının üzerine yaptırması."





