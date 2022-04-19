Alper Kul ve Aylin Kontente'nin zor günü! Çocukları virüs kapıp 8 saat...

Aylin Kontente ve Alper Kul’un çocuklarıyla tatil için İngiltere'ye gitti. Londra tatili, çiftin çocuklarına bulaşan bir virüs nedeniyle kabusa dönüştü. Çiftin çocukları tatilde virüs kaptı. Aylin Kontente ve Alper Kul hastaneye gitti ama sağlık sistemiyle sorunlar yaşadı.

Oyuncu Aylin Kontente Takvim'in haberine göre; "Harika başlayan tatilimiz çocuklara geçen bir virüs sebebiyle tam 8 saat süren kramp ve istifra ile çok üzücü bir hal aldı" dedi. Aylin Kontente çareyi Türkiye'de doktoruna ulaşmakta buldu.

TÜRKİYE'DEN YETİŞTİ

Doktor Murat Kandemir, İstanbul'dan Londra'da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırılmasını sağladı.

Bu arada Londra'da yaşayan birkaç Türk doktor ile bir Türk kliniği sahibiyle çalışanları da Aylin Kontente için ellerinden geleni yaptı.



