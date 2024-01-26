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"Amacımız Düzce'nin katma değerini artırmaktır"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 17:10 | Son Güncelleme:
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kurumsal yatırımların durumu ve geleceğe yönelik hazırlık aşamaları tamamlanan konularda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü, yeni yapılacak sağlık kampüsünden içme suyu ve alt yapı yatırımlarına, mobilya kentten okul projelerine kadar birçok konuda merak edilenleri yanıtladı.

"Amacımız Düzce'nin katma değerini artırmaktır"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5 yıllık başkanlık sürecinde Düzce’de hangi yönlerde değişim yaşandığı ve değişimin kararlı şekilde sürmesi amacıyla hazırlanan projeler hakkında konuştu.

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Başkan Özlü ilk açıklamasında Düzce’nin her konudaki eksiklerini kendisine sorumluluk bildiğini ifade ederek; “bu şehrin ne eksiği varsa bizim problemimizdir. Yer tahsis ediyoruz, takaslar yapıyoruz, uğraşıyoruz. Ben belediyenin yerlerini verdim hastaneye yer bulmak için. Büyük bir hastane inşa edeceğiz. Şu anda Devlet Hastanesi’nin önünde bulunan fidanlık arazisini Orman Bakanlığı’ndan aldık, Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettik. Şu anda Sağlık Bakanlığı orada etütler yapıyor. Normalde 65 bin m2 inşaat izni var. Bunu 120 bin m2’ye çıkartmaya çalışıyoruz. Deprem izolatörleri olan, 5-6 katlı hastane binasını oraya inşa edeceğiz. Düzce Devlet Hastanesi’nin statüsünü, Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştüreceğiz. Bu demektir ki daha fazla profesör, daha fazla doçent ve daha fazla doktor Düzce'ye gelecek. Mevcut hastanemiz yaklaşık 365 yatak kapasitelidir. Yeni hastane binası ile birlikte ilave 800 yatak gelecek. Yani 1100 yataklı bir hastane olacak. Adeta bir sağlık kampüsü olacak” dedi.

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İÇME SUYU YATIRIMLARI DIŞINDA 8 MİLYAR TL’LİK ALT YAPI DÜZCE’YE GELİYOR

İçme Suyu Regülatör (2) (Copy)

Düzce’de ömrünü tamamlayan alt yapı sistemlerini tamamen yenileyeceğini her fırsatta dile getiren Başkan Özlü DSİ’nin 2024 ve sonrası için Düzce’ye 8 Milyar TL bütçe ayırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Belediye başkanlığının çok daha kolay yol ve yöntemleri var. Ben zor olanı seçtim. Bu şehrin içme suyu altyapısının tamamının değiştirilmesini hiç kimse göze alamaz. Çünkü sıkıntılı bir iştir. 1-2 sene vatandaş sıkıntı çeker, rahatsız olur. Bütün bunları göze aldık. Ama bunları yaptığımız zaman önümüzdeki 50 yıl Düzce’nin hiçbir içme suyu sıkıntısı olmayacak. Bir arıtma tesisi kuruyoruz. 130 bin m3/gün arıtma kapasitesi var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu yıl dahil önümüzdeki dönemde Düzce’ye yapılacak olan yatırımların miktarı 8 milyar TL’dir. Bu yatırımların içinde Düzce’nin arıtma tesisleri, 2 tane regülatör, Asar deresinin başlangıcında taşkından korunmak için bir baraj göleti yapılması var. Biliyorsunuz Asar deresi zaman zaman taşıyor. Ama Doğanlı tarafına bir baraj, bir gölet inşa ediyoruz. Çok yağmur yağdığında suyu tutacak, biriktirecek, kontrollü bir şekilde suyu bırakacak.”

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MOBİLYA KENT

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Düzce’nin üretim kapasitesine en büyük katma değeri sağlayacak projenin “Mobilya Kent Düzce” olduğunu söyleyen Başkan Özlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pazartesi günü Düzce’ye bir mobilya kent kurmak üzere satın aldığımız 300 dönüm arazinin tapusunu aldık. Düzce Belediyesi tarihinde gerçekleştirilmiş en büyük arsa alım işidir. Düzce Belediyesi tarihinde bir defa 70 dönüm bir arazi alınmış, sonra satılmış. Milli Emlak’tan aldığımız arazi çok kıymetli. TEM Otoyolu’nun kenarında. Düzce, İnegöl, Kayseri, İstanbul gibi mobilya kenti olacak. Mobilyada çok ciddi bir katma değer var. 1 ton kütük bin dolar ise, 1 ton kütükten yaptığınız mobilya 10 bin dolar. Diyeceksiniz ki; bu belediyenin işi mi. Bu şehrin bütün sorunları bizi ilgilendiriyor. Bu şehrin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, insanının rahatlığı için, ekonomisi, kültürü, sosyal gelişmesi için yapılacak bütün faaliyetler belediyeyi ilgilendiriyor. Biz bu faaliyetleri gerçekleştirmeye kararlıyız.”

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“EĞİTİM DE BİZİM İÇİN SORUMLULUKTUR”

Düzce’yi her alanda kalkındırmak amacıyla kurumlar ve şahıslar arası iş birliği halinde yatırımların önünü açmaya devam edeceğini aktaran Başkan Özlü, okul yatırımları ve ikili eğitimin sona erdirilmesi konusunda konuşarak “Düzce'nin ihtiyacı olan her konuda çalışıyoruz. Okullar yapıyoruz. Okul yapmak belediyenin işi mi, hayır ama Düzce'de ikili eğitim sistemi bir problemdir. 2 tane büyük okul yaptık. Birisi 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu, diğeri Azmimilli İlkokulu. 1999 depremi olduğu günden beri Azmimilli İlkokulu öğrencileri baraka tipi okulda eğitim görüyorlardı. 24 derslikli muhteşem bir okul yaptık. Hatta arsasının bir kısmını biz belediye olarak satın aldık, kamulaştırdık. Para ödedik, oraya okul yaptık. Kasım Aktaş beye rica ettik, yarısını o karşıladı, yarısını devlet karşıladı. Düzce’nin en büyük ortaokulunu yine biz yaptık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce düzce belediyesi
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