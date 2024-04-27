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    4. Aman dikkat bu hatayı yapmayın! Çocuklarda göz sağlığı için "30" kuralı

    Aman dikkat bu hatayı yapmayın! Çocuklarda göz sağlığı için "30" kuralı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.04.2024 15:52
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    Teknolojinin gelişmesiyle beraber telefon, tablet ve bilgisayar gibi aletlerin kullanım yaşı da düşmeye başladı. Göz sağlığını tehdit eden bu duruma karşı önlemler alınması gerektiğine dair uzmanlar tarafından uyarılar yapılıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Gülhan Konuk, "30 saniye kuralımız var. 30 dakikada bir 30 saniye 30 metre ileriye bakmak şeklinde." dedi.

    Aman dikkat bu hatayı yapmayın! Çocuklarda göz sağlığı için "30" kuralı

    Doç. Dr. Şerife Gülhan Konuk, Kovid-19 salgını döneminde çocukların bilgisayar, telefon ve tabletlerle zaman geçirme süresinin arttığını söyledi.

    Elektronik eşyalarla vakit geçirme oranının artmasının çocuklarda miyopi göz bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabileceğini dile getiren Konuk, "Göz bozukluğunda çocuk uzağı net göremiyor. Uzağa bakarken gözlerde kısma, bağ ağrısı, net görmediği için gözlerinde ovuşturma şikayetleri ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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    Ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğine işaret eden Konuk, şöyle devam etti:

    "Çocuklar telefon, bilgisayar ve tabletlerle maalesef çok vakit geçiriyor, bunun kısıtlanması gerekiyor. Dışarıda güneş ışığında geçirdikleri vakitleri de artırmaları lazım. Çocuklarımızın elektronik aletleri gözlerine 30 santimetreden yakın tutmalarını istemiyoruz. Ders çalışırken de bunu aralıklarla yapmalarını istiyoruz. 30 saniye kuralımız var. 30 dakikada bir, 30 saniye 30 metre ileriye bakmak şeklinde. Çocukların gözlerini dinlendirmeleri gerekiyor. Göz bozukluğunda tabii ki genetik faktörler de var ama bunun dışında çocuklarımızın temasını kısaltmamız, dışarıda vakit geçirmesini artırmamız gerekiyor."

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    Doç. Dr. Konuk, çocuklara düzenli göz kontrolü yaptırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak "Çocukların 3 yaşında ve okul öncesi dönemde göz kontrolünün yapılması gerekiyor. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa erken müdahale etmeliyiz. Eğer göz numarası varsa, gözlükle devam ediyoruz ama farklı bir hastalığı varsa göz tembelliği, şaşılık olabilir, varsa farklı müdahalelerde bulunuyoruz. Göz numarasının artması çocuklarda gördüğümüz bir şey. Çocuklara tablet, bilgisayar ve telefon verilebilir ama bunun süresini kısaltmaları çok çok önemli." diye konuştu. (AA)

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