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Aman dikkat! Uzman isimden bayram ziyaretlerinde 'çay ve kahve' uyarısı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.04.2024 10:57
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Ramazan Bayramı için beslenme uyarılarında bulunan Diyetisyen Sena Genç, “Bayramın ilk gününe hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Bayram ziyaretlerinde kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Fazla miktarlarda çay ve kahve tüketildiği takdirde metabolizma yavaşlaması, çarpıntı, mide yanması gibi sorunlar yaşanabilir” dedi.

Aman dikkat! Uzman isimden bayram ziyaretlerinde 'çay ve kahve' uyarısı

Diyetisyen Sena Genç, Ramazan Bayramı’nda beslenmede nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişinin, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girdiğini belirten Dyt. Genç, “Fakat Ramazan ayının ardından aşırı yemek, maalesef bazı problemlere sebep olabilir. Bir anda fazla yemeye başlamak hem vücudu yoracak hem de kilo almanıza sebep olacaktır “diye konuştu.

GÜNDE 2.5,-3 LİTRE SU TÜKETİN

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Dyt. Sena Genç, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

“Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır.

Ara öğün yaparak bir sonraki öğüne saldırmayı önleyebilirsiniz.

Besinler yavaş yavaş iyi çiğnenmelidir.

Bayram boyunca porsiyon kontrolü yapılarak tatlı ve çikolata tüketilebilir.

Bayram ziyaretleri sırasında kahve ve çay tüketimini de sınırlandırmayı unutmayın. Fazla miktarlarda çay ve kahve tüketildiği takdirde metabolizma yavaşlaması, çarpıntı, mide yanması gibi istenmeyen sorunlara sebep olabilmektedir.

Tatlı tüketmek istiyorsanız, sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz.

Günde 2,5-3 litre su tüketimi de önem kazanmaktadır.

Akşam yemeğinde çok yağlı, yüksek kalorili besinler tercih edilmemeli, porsiyon ölçüleri normal olmalı ve geç saatlere akşam yemeği bırakılmamalıdır.”

BAYRAM SABAHI KAHVALTIDA KIZARTMADAN UZAK DURULMALI

KIZARTMA

Bayram sabahı kahvaltıda kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Dyt. Genç, “Sevdiklerinizle bir araya gelip yaptığınız bayram kahvaltısında kızartma ve yağlı yiyeceklerden ziyade protein, sağlıklı yağ gruplarının ağırlıklı olduğu ve sağlıklı karbonhidratların eklendiği sizi tok tutacak bir kahvaltı yapın” dedi.

IZGARA VE HAŞLAMA ŞEKLİNDE PİŞİRİLEN YEMEKLERİ TÜKETİN

et ızgara

Öğle ve akşam yemeğinde nasıl beslenmemiz gerektiğine de değinen Dyt. Genç, “Günün geri kalanında ise kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için; tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır” diye konuştu.

MİDEMİZİ KORUYACAK ÖNERİLER

Midemize aşırı yüklenmenin sonucunda hazımsızlık, mide yanması, bulantı gibi şikâyetlerin görülebileceğine dikkat çeken Dyt. Genç, midemizi koruyacak beslenme önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

“Yemekleri çok sıcak veya çok soğuk yemeyin.

Yemekleri yavaş yiyin ve çok iyi çiğneyin.

Turp, salça, sirke, ketçap, hardal vb. besinleri mide rahatsızlığınız varsa minimuma indirin.

Yemekleri kızartma yerine fırında, buharda, sulu yemek, ızgarada seçenekleriyle pişirin.”

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİN

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Tatlı tüketmek istiyorsanız, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamayı ihmal etmeyin. Bir porsiyonu geçmeyecek şekilde tatlı tercih edebilirsiniz. Örneğin; 1 kâse sütlaç, 1 dilim kazandibi, 1 dilim güllaç ile tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

ÖRNEK BAYRAM MENÜSÜ

Dyt. Genç, örnek bir bayram menüsü ise şu şekilde paylaştı:

Kahvaltı:

Omlet, menemen veya haşlanmış yumurta,

Beyaz peynir,

Bol mevsim yeşillikleri,

Avokado veya ceviz,

Tam buğdaylı veya çavdarlı ekmek.

Ara öğün:

1 porsiyon sütlü tatlı.

Ara öğün:

Taze meyve, çiğ fındık ve badem.

Akşam yemeği:

Izgara köfte, tavuk veya balık,

Bol mevsim yeşillikleri,

Yoğurt,

Bulgur pilavı.

(DHA)

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