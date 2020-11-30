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Amazon Prime detayları... Amazon Prime ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler?

30.11.2020 13:03 | Son Güncelleme:
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Amazon Prime detayları... Amazon Prime ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler?

Amazon Prime Türkiye'de erişime açıldıktan sonra Amazon Prime nedir, Amazon Prime Netflix'e rakip mi olacak, yayınlanan diziler nedir araştırılıyordu. Amazon Prime üyeliği nasıl yapılır, ücreti ne kadar tüm detayları ile haberimizde.

Dünyanın en çok kazanan yatırımcı ve internet girişimcisi Jeff Bezos tarafından oluşturulan Amazon Prime artık Türkiye'de de kullanılacak. Amazon Prime dizileri neler? Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Amazon Prime ile neler yapılır? Amazon Prime üyeliği hakkında merak edilenler...

AMAZON PRIME NEDİR?

Amazon Prime kullanıcılarına oldukça kolaylıklar sunacak güzel bir hizmet. Amazon Prime'a üye olmak isteyen kullanıcılar, uzun süre beklemek istemiyorsa eğer satın alım yaparken "hızlı kargo" teslimat yöntemini seçerse daha hızlı kargolarını alabilecekler. Hızlı kargonun ücreti diğerinden farklıdır.

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AMAZON PRIME ÖZELLİKLERİ NELER?

Amazon Prime hizmetinin içine ek olarak; Amazon Prime Music, Amazon Prime Video, Amazon Photos, Amazon Prime Reading, Twitch Prime özelliklerine de sahip olabilirsiniz.

AMAZON PRIME VİDEO NEDİR?

Amazon Prime Video, birçok dizi ve film arşivi yer alıyor. Amazon Prime Video da Netflix gibi uluslararası birçok dizi ve film paylaşılan ve izlenilen bir platform.
Amazon Prime hangi işletim sistemi ile çalışmaktadır merak edenlere; Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.

AMAZON PRIME MUSİC NEDİR?

Amazon Prime Music ses kalitesi ve müzik arşivi ile Spotify'ın en büyük rakiplerinden birisi. Dünyadaki birçok müzik çeşidi ve sanatçıya ulaşan programda ekstra bir ücret ödenmiyor.

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AMAZON PRIME READİNG NEDİR?

Amazon Prime Reading ücretli midir, araştırılıyordu. Prime üyelerine ücretsiz olarak verilen Amazon Prime Reading, Amazon'da bulunan e-dergi ve e-kitaplara ulaşarak, ücretsiz okuma imkanı tanıyor.

AMAZON PHOTOS NEDİR?

Amazon Cloud ile ortaya çıkan Amazon Photos, bulut tabanlı bir hizmettir. Kullanıcılarına sınırsız fotoğraf depolama hizmeti verir.

TWITCH PRIME NEDİR? AMAZON PRIME GAMING

Bilindiği üzere Twitch çok tercih edilen bir oyun platformu. Twitch Prime 'da üyelere özel kampanyalar ve indirim gibi birçok fırsatlar sunuluyor.

AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Amazon Prime üye olmak isteyenler aşağıda, Amazon Prime kayıt linki üzerinden giriş yaparak "kayıt" düğmesine bastıktan sonra, verilen talimatları gerçekleştirin. Hemen ardından Amazon Prime 30 günlük deneme ücretsiz üyeliğiniz başlayacak. Üye olurken talep edilen kart bilgilerinden herhangi bir çekim yapılmayacak. 30 gün deneme sonrası iptal etmezseniz ücret alınır. 29. gün iptalini yaparsanız herhangi bir ücret yansımaz, ücretsiz kullanmış olursunuz.

AMAZON PRİME KAYIT LİNKİ

Amazon Prime ücreti ne kadar?

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Amazon Prime'a üye olunca ilk 30 gün ücretsiz kullanım hakkı olacaktır. Ücretsiz kullanım hakkı bitince Amazon Prime aylık ücreti 7,90 TL'dir. Herhangi bir sözleşme ihtiyacı duymayan Amazon Prime iptali istenilen tarihte yapılır

AMAZON PRIME DİZİLERİ NELER?

Amazon Prime'da hangi diziler yayınlanacak araştırılıyor. İşte Amazon Prime'da yayınlanan dizilerin listesi!

Hunters (IMDb: 7,2)

One Mississippi (IMDb: 7,3)

Homecoming (IMDb: 7,5)

Transparent (IMDb: 7,8)

Carnival Row (IMDb: 7,9)

The Man in the High Castle (IMDb: 8.0)

Modern Love (IMDb: 8,0)

Tom Clancy's Jack Ryan (IMDb: 8,1)

Mozart in the Jungle (IMDb: 8,2)

Sneaky Pete (IMDb: 8,2)

Goliath (IMDb: 8,2)

Undone (IMDb: 8,3)

Bosch (IMDb: 8,4)

Fleabag (IMDb: 8,7)

The Boys (IMDb: 8,7)

The Marvelous Mrs. Maisel (IMDb: 8,7)

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