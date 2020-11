Amazon Prime detayları... Amazon Prime ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler?

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Amazon Prime'a üye olunca ilk 30 gün ücretsiz kullanım hakkı olacaktır. Ücretsiz kullanım hakkı bitince Amazon Prime aylık ücreti 7,90 TL'dir. Herhangi bir sözleşme ihtiyacı duymayan Amazon Prime iptali istenilen tarihte yapılır

AMAZON PRIME DİZİLERİ NELER?

Amazon Prime'da hangi diziler yayınlanacak araştırılıyor. İşte Amazon Prime'da yayınlanan dizilerin listesi!

Hunters (IMDb: 7,2)

One Mississippi (IMDb: 7,3)

Homecoming (IMDb: 7,5)

Transparent (IMDb: 7,8)

Carnival Row (IMDb: 7,9)

The Man in the High Castle (IMDb: 8.0)

Modern Love (IMDb: 8,0)

Tom Clancy's Jack Ryan (IMDb: 8,1)

Mozart in the Jungle (IMDb: 8,2)

Sneaky Pete (IMDb: 8,2)

Goliath (IMDb: 8,2)

Undone (IMDb: 8,3)

Bosch (IMDb: 8,4)

Fleabag (IMDb: 8,7)

The Boys (IMDb: 8,7)

The Marvelous Mrs. Maisel (IMDb: 8,7)