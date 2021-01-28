Amazon ve Apple arasındaki mücadelede kazanan kim oldu?

Dünyanın en değerli markası olarak her yıl belirli bir şirket seçiliyor. Açıkçası bu yıl listenin genelinde değişen pek bir şey olmadı. Ancak zirve savaşında büyük bir değişiklik ortaya çıktı. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda Amazon firmasının 254 milyar dolarlık gelirinin geride kaldığı görüldü.

Amazon, Google, Microsoft ve Samsung gibi şirketler dünyanın en değerli markaları olarak biliniyor. Bu markaların kendi arasında bile ciddi bir çekişme var.

Apple şirketi yenilikçi bir firma olarak biliniyor. Özellikle de hizmetler konusunda bu yıl ilginç çalışmalara imza atıldı. Durum böyle olunca Apple daha da fazla değer kazanmayı başardı.

APPLE AMAZON'U GERİDE BIRAKTI

Firma Amazon şirketini geçerek dünyanın en değerli markası konumuna yükseldi. Amazon şu anda 254 milyar dolarlık bir değere sahip. Apple ise değerini neredeyse yüzde 100 artırdı. Böylece 263 milyar dolar ile zirveye oturdu. Brand Finance tarafından yapılan bu sıralama genellikle büyük bir prestije sahip.

Platform tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca Tesla şirketinin yüzdesel olarak en fazla değerlenen marka olduğu görüldü. Şirket yüzde 158 değer kazanmayı başardı. Onun hemen ardından Alibaba en fazla artış yaşayan firma oldu.