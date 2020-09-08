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Ameliyatsız göz kapağı estetiği mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Ameliyatsız göz kapağı estetiği, plazma enerjisi üreten 'Plazma BT' isimli cihaz ile yapılır. Plazma enerjisi, maddenin 4. halidir. Göz ve çevresinde güvenle kullanılır. Özellikle, üst göz kapağı düşüklüğünde oldukça etkilidir. Plazma enerjisi, son yılların en gözde tedavi yöntemlerinden biridir.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği mümkün mü?

Plazma cihazı, havada bulunan iyonları ve gazları kullanarak bir enerji üretir. Bu enerji ile, uygulanan bölgedeki fazla doku buharlaşır. Fazla doku buharlaşarak yok olduğu için uygulama bölgesinde sıkılaşma oluşur. Yeni nesil plazma cihazlarında, kontrollü ve minimum enerji ile yapılan işlemlerde maksimum fayda sağlanır. İşlem sonrası iyileşme süresi çok daha hızlıdır. Plazma BT’de, başlıkla cilt bölgesinin sadece üst katmanına, enerji odaklanarak kontrollü ve minimum hasar verilir. Hasar verilen bölgede, fibroblast üretimi tetiklenir. Fibroblastlar, bağ doku yapısında bulunan, cilt bütünlüğünü sağlayan, deride oldukça önemli rolü olan hücrelerdir. Cildin gençliğini ve diriliğini sağlayan kolajen ve elastini fibroblast hücreleri üretir. Kolajen ve elastin azalması durumunda yaşlanma belirtileri meydana gelir.

Plazma cihazının, fibroblast üretimini artırımından dolayı, uygulanan cildin üst katmanında toparlanma, gerilme (yüzeyel facelift) etkisi sağlanır.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği yaklaşık 30 dakika sürer. Sonrasında bir iyileşme süresi vardır. Hastanın yaklaşık 15-20 gün güneş koruyucusu kullanılması önerilir. 1 ay sonra hasta kontrole çağırılır ve gerekirse rötuş yapılır. İşlem sonrası ilk 3 günde çok hafif bir şişme, ödem ve kabuklanma görülebilir. Bu tamamen normal ve beklenen bir durumdur. Bu dönemde, hastaya bazı krem tedavileri verilir.

Plazma enerjisinin ameliyata göre avantajları; kesi ve bıçak darbesi olmadığı için morarma oluşmaz, hasta genel anestezi almak zorunda kalmaz, morluk ve kanama olmadığı için hemen ertesi gün sosyal yaşantısına geri döner. Ameliyat esnasında oluşabilecek komplikasyonlar bu işlemde olmaz.

Göz etrafından kirpik kenarına kadar girilebilir. Göz çevresinde torbalanma, göz çevresinde kitleleri olan, göz altı ve çevresinde kırışıklıkları olan, ameliyat istemeyen hastalar için idealdir. Göze zararı olmadığı için güvenle kullanılır.

Aynı zamanda, Plazma enerjisi göz çevresi fazlalıkları, ksantelazma denilen yağ bezelerinde, vücudun herhangi bir bölgesindeki siğil, ben, leke tedavisinde ameliyat istemeyen hastalar için oldukça ektin bir yöntemdir.

Bu cihazın diğer başlığı da, ciltteki gözenekleri kısa süreliğine açar. Buna da soğuk plazma denir. Burada, cilde zarar vermeden geniş bir alanda oluşturulan Ozon temelli Plazma sayesinde, sterilizasyon etkisi, fibroblast oluşumu ve cilt altına iğnesiz ürün aktarımı sağlanabilir. Bu da iğnesiz cilt gençleştirme isteyen hastalar için idealdir. Aynı zamanda sedef hastalığı ve akne tedavilerinde de kullanılır.

Uzm.Dr.Şafak Göktaş

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