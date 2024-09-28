Amerika'da bir kadın tişörtüne QR bastırdı! Sokak sokak gezip para topladı... "Süper fikir"

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bir kadın para toplamak için son derece ilginç bir yola başvurdu.

Kadın tişörtünün üzerine QR kod bastırarak sokak sokak dolaşmaya başladı.

Yoldan geçenler cep telefonuyla kadının tişörtünü okutarak para gönderdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Süper fikir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu sakın bizimkiler görmesin" yorumunu yaptı.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok mantıklı" yorumunda bulundu.