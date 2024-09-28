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  4. Amerika'da bir kadın tişörtüne QR bastırdı! Sokak sokak gezip para topladı... "Süper fikir"

Amerika'da bir kadın tişörtüne QR bastırdı! Sokak sokak gezip para topladı... "Süper fikir"

28.09.2024 09:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 09:46
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bir kadın tişörtünün üzerine QR kod bastırarak sokak sokak gezip para topladı. Kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem yaratmayı başardı. O anlara kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bir kadın para toplamak için son derece ilginç bir yola başvurdu.

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Kadın tişörtünün üzerine QR kod bastırarak sokak sokak dolaşmaya başladı.

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Yoldan geçenler cep telefonuyla kadının tişörtünü okutarak para gönderdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Süper fikir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu sakın bizimkiler görmesin" yorumunu yaptı.

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Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok mantıklı" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
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