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    4. Amerika’da müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden böyle firar etti! Resmen düz duvara tırmandı

    Amerika’da müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden böyle firar etti! Resmen düz duvara tırmandı

    07.09.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Chester İlçe Hapishanesi’nde gerilim filmlerini aratmayacak bir firar gerçekleşti. Eski kız arkadaşını öldürdüğü belirlenen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Daneelo Cavalcante isimli mahkum resmen düz duvara tırmanarak hapishaneden firar etmeyi başardı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Chester İlçe Hapishanesi’nden kaçan 34 yaşındaki Danelo Cavalcante hâlâ firari durumda ve aranıyor. Aslen Brezilyalı olan mahkum hapishanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aralarında sadece 1 buçuk metrelik mesafe olan duvarlara tırmanmayı başararak çatıya ulaştı. Yetkililer Cavalcante’yi bulabilmek için araştırma alanlarını genişletti.

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    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

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    Eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu çocuklarının önünde bıçaklayarak öldüren Cavalcante, bu yılın başlarında mahkum Igor Bolte'nin tırmandığı duvarların aynısına tırmandı. Bolte’in firar etmesinin ardından bölgeye dikenli tel çevrilmişti ancak bu uygulama Brandao’un kaçmasını engellemek için yeterli olmadı.

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    Müdür Vekili Howard Holland, "Güvenlik yöntemlerimizin yeterli olduğuna inanırken, aksi kanıtlandı. Artık güvenlik önlemlerimizi geliştirmek için hızla harekete geçeceğiz" dedi.

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