Amerika’da müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden böyle firar etti! Resmen düz duvara tırmandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Chester İlçe Hapishanesi’nden kaçan 34 yaşındaki Danelo Cavalcante hâlâ firari durumda ve aranıyor. Aslen Brezilyalı olan mahkum hapishanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aralarında sadece 1 buçuk metrelik mesafe olan duvarlara tırmanmayı başararak çatıya ulaştı. Yetkililer Cavalcante’yi bulabilmek için araştırma alanlarını genişletti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu çocuklarının önünde bıçaklayarak öldüren Cavalcante, bu yılın başlarında mahkum Igor Bolte'nin tırmandığı duvarların aynısına tırmandı. Bolte’in firar etmesinin ardından bölgeye dikenli tel çevrilmişti ancak bu uygulama Brandao’un kaçmasını engellemek için yeterli olmadı.

Müdür Vekili Howard Holland, "Güvenlik yöntemlerimizin yeterli olduğuna inanırken, aksi kanıtlandı. Artık güvenlik önlemlerimizi geliştirmek için hızla harekete geçeceğiz" dedi.