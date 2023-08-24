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    4. Hapishanede skandal aşk! Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

    Hapishanede skandal aşk! Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

    24.08.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Dorset bölgesinde bulunan bir hapishanede gardiyan ve mahkum arasındaki aşk ülke gündemine yerleşti. Gardiyan Aisha Golsby ve mahkum Deano Harrison’un yasak aşkını ikili arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıkarttı. Yasak aşkın ifşa edilmesinden sonra Golsby görevinden uzaklaştırılırken 16 ay hapis cezasına mahkum edildi.

    İngiltere’nin Dorset bölgesindeki bir hapishanede gardiyan olarak görev yapan Aisha Golsby, soygun ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hapse atılan mahkum Deano Harrison’a aşık oldu. Gardiyan sevgilisiyle konuşabilmek için yasa dışı bir şekilde ona telefon temin etti. İkili uzun bir süre boyunca telefondan gizli gizli mesajlaşarak görüşmeyi başardı. Ancak bir başka mahkum tarafından telefonunun fark edilerek ihbar edilmesi üzerine ikili arasındaki ilişki ortaya çıktı.

    BAŞKA BİR HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİ

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    İkilinin ilişkilerinin ifşa edilmesinden sonra Harrison başka bir hapishaneye nakledildi ve Golsby ile iletişim kurmaya devam etmeye çalıştı. Ancak mektupları hapishane servisi tarafından ele geçirildi. Gardiyan Aisha Golsby ise görevinden uzaklaştırılarak kamu görevinde üç kez suiistimal suçundan 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere hapishane

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