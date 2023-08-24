Hapishanede skandal aşk! Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

İngiltere’nin Dorset bölgesindeki bir hapishanede gardiyan olarak görev yapan Aisha Golsby, soygun ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hapse atılan mahkum Deano Harrison’a aşık oldu. Gardiyan sevgilisiyle konuşabilmek için yasa dışı bir şekilde ona telefon temin etti. İkili uzun bir süre boyunca telefondan gizli gizli mesajlaşarak görüşmeyi başardı. Ancak bir başka mahkum tarafından telefonunun fark edilerek ihbar edilmesi üzerine ikili arasındaki ilişki ortaya çıktı.

BAŞKA BİR HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİ

İkilinin ilişkilerinin ifşa edilmesinden sonra Harrison başka bir hapishaneye nakledildi ve Golsby ile iletişim kurmaya devam etmeye çalıştı. Ancak mektupları hapishane servisi tarafından ele geçirildi. Gardiyan Aisha Golsby ise görevinden uzaklaştırılarak kamu görevinde üç kez suiistimal suçundan 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.