Tam 40 yıldır oradaydı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Kireçlenmiş fetüsü gören doktorlar şaşkınlığını gizleyemedi

Meksika'nın Durango kentinde yaşayan, adı açıklanmayan 84 yaşındaki kadının karnından 40 yıldır birlikte yaşadığı kireçlenmiş fetüs çıkartıldı. Karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye başvuran kadın yapılan incelemelerin sonrasında doktorları bile şaşırtmayı başardı. Tıp uzmanları, lithopedion adı verilen ve olağanüstü derecede nadir görülen nadir bir olayla fetüsün kireçlendiğini söyledi.

HERHANGİ BİR BELİRTİ GÖSTERMEMİŞ

Raporlar 84 yaşındaki ismi açıklanmayan kadının yaklaşık 40 yıl öncesinde bebeğe hamile kaldığını belirledi. Mumyalanmış fetüsün kadından herhangi bir sağlık sorununa neden olmadığı söylendi.