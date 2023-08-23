Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Tam 40 yıldır oradaydı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Kireçlenmiş fetüsü gören doktorlar şaşkınlığını gizleyemedi

    Tam 40 yıldır oradaydı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Kireçlenmiş fetüsü gören doktorlar şaşkınlığını gizleyemedi

    23.08.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika’da tam 40 yıldır karnında doğmamış bir fetüsle yaşayan kadın tıp dünyasının ilgisini çekti. İnsanlık tarihi boyunca yalnızca 300 kez görülen mumyalanmış fetüs vakasından biri olan Meksikalı kadın doktorları şaşkına çevirmeyi başardı.

    Meksika'nın Durango kentinde yaşayan, adı açıklanmayan 84 yaşındaki kadının karnından 40 yıldır birlikte yaşadığı kireçlenmiş fetüs çıkartıldı. Karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye başvuran kadın yapılan incelemelerin sonrasında doktorları bile şaşırtmayı başardı. Tıp uzmanları, lithopedion adı verilen ve olağanüstü derecede nadir görülen nadir bir olayla fetüsün kireçlendiğini söyledi.

    HERHANGİ BİR BELİRTİ GÖSTERMEMİŞ

    1

    Raporlar 84 yaşındaki ismi açıklanmayan kadının yaklaşık 40 yıl öncesinde bebeğe hamile kaldığını belirledi. Mumyalanmış fetüsün kadından herhangi bir sağlık sorununa neden olmadığı söylendi.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    “Karısıyla arkadaş olup..."

    “Karısıyla arkadaş olup..."

     Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

     Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

     Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

    Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

     Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

    Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi
    23 Ağustos Çarşamba: TV yayın akışı...23 Ağustos Çarşamba: TV yayın akışı...
    Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke ettiDamadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti
    Anahtar Kelimeler:
    Meksika fetüs nedir

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

    Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

    15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.