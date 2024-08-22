Amerikalı sevgilisini anlattı! Sosyal medyayı ikiye böldü: "Bana aşık olan çocuğu nasıl harcadım?"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken genç bir kadın 7 ay süren ilişkileri boyunca karşı tarafın kendisiyle ilgilendiğini söyleyerek "Bana deli gibi aşık olan o çocuğu nasıl harcadığımı anlatıyorum. O vizedir, evraktır, okuldur her şeyi benim için hallederken ben şöyleyim bana kahve almış diyorum ki 'Ben kahveti böyle sevmem ki'. Bir kere de kahveni öyle iç ölür müsün? Sevgili olduk. Ben hala böyleyim çocuğa karşı. Nazımın geçeceğini anladığım için bu kadar gıcıkmışım sanırım ama yine de çocuk çok okeydi böyle davranmama. Hayatımda kalsın ona yeter zaten. Zaman akıyor benim gıcıklıklarımla. Bu kadar kendimi geri çekmeme rağmen ailesine benden bahsediyor. Ciddi düşünüyor ama ben asala orada değilim ama çok belli ediyorum. Giderek daralıp daha da uzaklaşıyorum. Görüşmüyorum yalnız kalmak istiyorum. Görüşünce de mesafeliyim. Şikayetçi bundan ama korkuyor bırakarım diye bir şey diyemiyorum. Böyle iğrenç bir durum yani" dedi.

Amerika'dan Türkiye'ye döndüğünü ifade eden genç kadın, "Amerika'da yaşama konusu da istediğim gibi gitmiyor. Mutsuzum bayağı. 7. ayımız falandı galiba dedim ki ben Türkiye'ye dönüyorum. Tabi ki 'kal' dedi. Ben 'burada mutsuzun' diyorum. Kendini düşünüyor. Onun sevgisi beni daha da bunaltıyor falan anlatırken tekrar daraldım. Dönüş biletimi aldım çocuk tabi perişan oldu çünkü o evleneceğiz sanıyordu. O da bir garipmiş bu arada" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Değer veren erkeklerin kıymetini bilmemek ne kadar acı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir de bunu makyaj yaparak anlatıyor" yorumunu yaptı.