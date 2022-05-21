Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stark Arena'da oynanan karşılaşmada Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirerek şampiyon olan Anadolu Efes için Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes SK basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu @AnadoluEfesSK basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. ???????????? — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2022



