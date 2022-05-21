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  4. Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajı yayınladı

Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajı yayınladı

21.05.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunun final maçında Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid'i yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan tebrik mesajı yayınladı.

Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stark Arena'da oynanan karşılaşmada Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirerek şampiyon olan Anadolu Efes için Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes SK basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."


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Cumhurbaşkanı Anadolu Efes Recep Tayyip Erdoğan

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