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  4. Anaokulunda skandal görüntüler! Bir öğrenciye tokat atmak için tüm sınıf sıraya girdi... Öğretmen sadece izledi

Anaokulunda skandal görüntüler! Bir öğrenciye tokat atmak için tüm sınıf sıraya girdi... Öğretmen sadece izledi

21.11.2024 14:51
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 14:51
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Okul öncesi bir sınıfın güvenlik kamerasından gelen bir video sosyal ağ Weibo'da yayılarak Çin kamuoyunda gündem yarattı. Görüntülerde sınıfın ortasında duran bir öğrenciye diğer sınıf arkadaşlarının sırayla gelerek tokat attığı görüldü. Öğrenciye gösterilen şiddeti ise öğretmen köşede sessiz bir şekilde izledi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Tianjin şehrinin Tay Thanh bölgesindeki bir anaokulun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler infiale neden oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir öğrenci öğretmeni tarafından azarlandıktan sonra sınıfın ortasında durdu ve sıraya giren diğer öğrenciler ona tokat atmaya başladı. Öğretmen ise o anlarda sadece izlemeyi tercih etti.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

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Çocuğun ailesi, çocuğunu sevmediği için öğretmenin bunu bilerek yaptığını söyledi. Ancak okul tamamen farklı bir neden öne sürdü. Anaokulu temsilcisine göre olay, bu çocuğun daha önce sınıftaki iki özel öğrenciye şiddet uygulaması nedeniyle meydana geldi.

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Okul, olayın yaşandığını kabul etti ve ertesi gün olaya karışan öğretmenin kovulduğunu söyledi. Okul aynı zamanda psikolojik destek ve tazminat teklifinde bulundu; hatta tokatlanan çocuğa okul ücretinden muafiyet bile teklif edildi.

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Çin Anaokulu
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