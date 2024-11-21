Anaokulunda skandal görüntüler! Bir öğrenciye tokat atmak için tüm sınıf sıraya girdi... Öğretmen sadece izledi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Tianjin şehrinin Tay Thanh bölgesindeki bir anaokulun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler infiale neden oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir öğrenci öğretmeni tarafından azarlandıktan sonra sınıfın ortasında durdu ve sıraya giren diğer öğrenciler ona tokat atmaya başladı. Öğretmen ise o anlarda sadece izlemeyi tercih etti.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğun ailesi, çocuğunu sevmediği için öğretmenin bunu bilerek yaptığını söyledi. Ancak okul tamamen farklı bir neden öne sürdü. Anaokulu temsilcisine göre olay, bu çocuğun daha önce sınıftaki iki özel öğrenciye şiddet uygulaması nedeniyle meydana geldi.

Okul, olayın yaşandığını kabul etti ve ertesi gün olaya karışan öğretmenin kovulduğunu söyledi. Okul aynı zamanda psikolojik destek ve tazminat teklifinde bulundu; hatta tokatlanan çocuğa okul ücretinden muafiyet bile teklif edildi.