Android Auto Google için büyük sorun oldu

Google genellikle çok çeşitli hizmetler vermesi ile biliniyor. Aklınıza gelebilecek neredeyse tüm alanlarda firmanın servisler sunduğunu söyleyebiliriz. Firma, özellikle son dönemlerde Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde bu servislerden dolayı ceza aldı. Cezaların en büyük nedeni genellikle rekabet kurallarını ihlal etmekten kaynaklanıyor.

Android Auto bu yaşanan ihlallerin sonuncusu oldu. Firma konu ile ilgili astronomik para cezaları ödüyor. Otomobillerde Android telefonları kullanmak isteyenlerin tercih ettiği Android Auto yazılımı şirkete pahalıya patladı. İtalya Rekabet Kurumu Google'a Android Auto üzerinden ceza verdi.

GOOGLE'A 100 MİLYONU EURO'YU AŞAN CEZA

İtalya Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Google için 102 milyon Euro ceza kesildi. Bu aynı zamanda yaklaşık olarak 1 milyar TL anlamına geliyor. Yani şirket için astronomik bir ceza olduğunu söyleyebiliriz.

Böyle bir mahkeme kararının ortaya çıkmasının en önemli nedeni ise Android Auto modelinin elektrikli otomobil şarj noktaları göstermemesi ile ilgili. Normal şartlarda firmanın hiçbir başka markaya engel olmaması gerekiyor. Ancak Google kendi Auto sisteminde JuicePass uygulamasına engel getirdi.