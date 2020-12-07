Android uygulamaları eskisinden daha gelişmiş olacak

Dünyanın en yaygın işletim sistemlerinden bir tanesi olarak bilinen Android, uygulamalara yeni özellikler getirmeye çalışıyor. En yenilikçi platformlardan bir tanesi olarak bilinen Android neredeyse her alanda yenilik yapmaya başlayacak. Hadi gelin bu yeniliklerin neler olacağına birlikte göz atalım.

Öncelikle yapılması düşünülen ilk yenilik, emojiler oldu. Kullanıcı sayısını arttıran Gboard, aynı zamanda emoji sayısında da çok ciddi bir artış yaşıyor. Yapılan açıklamaya göre, emoji sayısı 14 bin civarına kadar yükseltilecek. Bu gerçekten de bir hayli yüksek bir rakam.

İŞTE ANDROİD'E GELECEK YENİLİKLER

Nearby Share özelliği ile birlikte wi-fi ya da mobil internet bağlantısı olmadan tanıdığınız kişilere uygulama gönderebileceksiniz. Bu sayede hem internetten tasarruf sağlayacak hem de uygulamaları daha fazla paylaşabileceksiniz. Gelecek diğer özellikler ise şu şekilde sıralandı;

Android Auto şimdikinden çok daha fazla ülkeye gelecek.

Haritalar uygulamasında “git” sekmesi yer alacak. Bu sayede tek bir dokunuş ile rota oluşturmak mümkün olacak.

Voice Access sayesinde telefonu sesli kontrol etme fırsatları artırılıyor. Daha fazla özellik bununla entegre edilecek.

Google Play içerisinde yer alan kitapların hepsi sesli kitap özelliği ile buluşacak. Şirket bunu otomatik anlatıcı ile sağlamayı amaçlıyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 6.0 ve üzeri sürüme sahip olanlar için bu özellikler beta olarak yayınlanacak. Elbette ilk etap için düşünülen bu. İlerleyen dönemlerde özelliklerin ulaştığı kişi sayısında belirgin bir artış yaşanması amaçlanıyor.

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemine gelecek yenilikler ile alakalı siz ne düşünüyorsunuz?

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