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Angela Merkel, Wirecard skandalında tanık olarak dinlendi

23.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın en büyük finans skandalı olarak kayıtlara geçen Wirecard soruşturması kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, tanık sıfatıyla bugün Federal Meclis’teki Wirecard Soruşturma Komitesi'ne ifade verdi.

Angela Merkel, Wirecard skandalında tanık olarak dinlendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin en büyük finans skandalı olarak bilinen Wirecard soruşturması kapsamında Federal Meclis'teki Wirecard Soruşturma Komitesi'nde tanık olarak ifade verdi. 2019'daki Çin gezisinde Wirecard'ın Çin'de yatırım yapması için girişimde bulunmakla eleştirilen Merkel, o dönemde Wirecard hakkındaki söz konusu suçlamalardan habersiz olduğunu dile getirdi. Merkel ayrıca, o dönemde Almanya borsası DAX'ın en değerli 30 şirket listesinde olan Wirecard’ın Çin pazarına girme çabalarının, hükümetin hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Skandal kapsamında Maliye Bakanı Olaf Scholz dün komitede ifade verirken, büyük çaplı dolandırıcılık olarak gördüğü olaylardan hükümetin sorumlu olmadığını vurguladı.

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Yaklaşık 100 tanığın ifadesinin dinlendiği Meclis soruşturmasında, Almanya borsası DAX'ın listesindeki bir şirketin benzeri görülmemiş nitelikteki dolandırıcılığının yıllardır nasıl fark edilmediği ve yetkililerin neden müdahale edemediği tespit edilmeye çalışıyor.

WIRECARD SKANDALI DENETİM SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Almanya'da finans sektöründe geleceği en parlak şirket olarak görülen ve Almanya borsası DAX'ın en değerli 30 şirket listesindeki Wirecard'daki skandal, 2019'da hesaplarında 1.9 milyar Euro'dan fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle finansal sonuçlarının onaylamamasının ardından ortaya çıkmış ve 2020 yılında şirket iflasını istemişti. Savcı, Wirecard'da gerçekleştirilen dolandırıcılığın sistematik olduğunu varsayarak soruşturma başlatmıştı. Kasım 2020'de Münih Bölge Mahkemesinde görülen iflas davasında, Wirecard AG'nin iflas yöneticisi Michael Jaffe'nin şirketin alacaklıları ile Münih'te yaptığı toplantıda, alacaklıların şirkete karşı 12.5 milyar Euro talepte bulunduğu bildirilmişti.

1999'da kurulan şirketin hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A, Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyor.

(İHA)

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