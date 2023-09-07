Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie-Pitt patladı! "Dünyanın en güzel kızı olmak istemiyorum!"

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı 17 yaşına giren kızları Shiloh Jolie-Pitt sık sık gündeme geliyor. Annesinin güzelliğinin ve babasının yakışıklılığının tüm izlerini taşıyan Shiloh, kısacık kestirip pembeye boyattığı saçlarıyla dikkat çekmişti.

Sıklıkla güzellik algısı üzerinden zorbalığa maruz kalan Shiloh Jolie-Pitt isyan etti.

17 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, Hollywood medyasının kendisi hakkında yaptığı haberler sonrasında patladı.

"SAÇIMI KISA KULLANMAM..."

"Dünyanın en güzel kızı falan olmak istemiyorum" diyen genç isim şunları söyledi:

"Güzellikle ilişkilendirilmek istemiyorum. Yüzümün bir ölçü olmasını istemiyor ve kabul etmiyorum. Güzel olduğumu düşünmüyorum. Tanınan iki kişinin çocuğu olmam medyatikliği ve ünü seveceğim anlamına gelmiyor. Sadece çıkıp arkadaşlarımla video oyunları oynamak istiyorum. Ekipten arkadaşlarımla (dans kursundan arkadaşları) tanıştığım gün, bana erkek olup olmayacağımı sormuşlardı. Ne diyeceğimi bilemediğimi hatırlıyorum.

Ailem hakkımda çıkan haberleri gizlemeye çalışsa da, gündelik hayatta erkek olmak için çabaladığım konuşuluyordu. Çok güzel olduğum fakat kendime yazık ettiğim de duyduğum haberlerden biriydi. Ben benim ve olduğum gibi olacağım. Alacağım kararlar sadece beni ve ailemi ilgilendirecektir. Ayrıca saçımı kısa kullanmam erkek olacağım için değil, güzellik baskısından uzaklaşmam için."

