Anında işe yarayan 3 ayakkabı hilesi! Kokan ayakkabıya karbonat, kirleri temizlemek içinse...

Zamanla büyük hevesle aldığınız ayakkabılarınız rengini kaybedebilir, çok sık giydiğiniz ayakkabılarınız koku oluşturabilir. Ancak bu gibi sıkıntılardan kurtulabilmek çok kolay. Gelin, detaylıca bakalım...

SÜET AYAKKABILAR İÇİN

Süet ayakkabılardaki kirleri temizlemek için garip gelebilir ama törpü kullanabilirsiniz. Bu sayede kirlerden ve izlerden kurtulabilirsiniz.

KOKAN SPOR AYAKKABILAR İÇİN

Sık sık ayağınızda bulunan spor ayakkabılar ya da giydiğiniz başka ayakkabılar koku yapabilir. Bu sorundan kurtulmak için karbonat çaresine başvurabilirsiniz. Karbonatı ayakkabılarınız içine paylaştırın ve gece boyunca bekletin.

DERİ AYAKKABILARINIZDAKİ LEKELER İÇİN

Kullanılmayan bir diş fırçasını sirkeye batırın ve deri ayakkabılarınıza uygulayın. Kısa sürede tekrar eski rengine dönecek ve lekelerden kurtulacaksınız.



