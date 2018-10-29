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Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Devlet Bahçeli'nin Akşener'i görmezden geldiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Bahçeli'nin yanında bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da görmezden geldi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener’le birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 1. Meclis’te de bir araya geldi. Akşener İstanbul'daki Cumhuriyet Resepsiyonuna tepki gösterdi ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet Korsan gösteri yapamaz. Mücahit gelip müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında Ankara'da olacağız” dedi

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Anıtkabir 29 Ekim cumhuriyet bayramı Devlet Bahçeli Meral Akşener MHP İYİ parti

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