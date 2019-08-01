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Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ankara'da, toplu sözleşme görüşmelerini protesto etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Grupta bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri ile çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bugün başlayan toplu sözleşme görüşmelerini protesto için öğle saatlerinde Bahçelievler 7'nci Cadde girişinde bir araya geldi.

Gruptakiler, 'Zafer, direnen emekçinin olacak' ve 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atarak, 'KHK ile ihraç edilen emekçiler iade edilsin' ile 'KHK’lar iptal edilsin' yazılı dövizleri taşıdı.

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POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis ekipleri, görüşmelerin yapıldığı bakanlığa yürümek isteyen gruba, dağılmaları konusunda anons yaptı. Uyarıları dikkate almayan sendika üyelerini polis, biber gazıyla müdahale ederek, uzaklaştırdı.

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GÖZALTILAR VAR

Müdahale sırasında grupta bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.

(DHA)

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Ankara polis biber gazı gözaltı

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