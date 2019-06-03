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Ankara'da bu sabah! Duyar duymaz oraya koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 08:35 | Son Güncelleme

Ankara'da trafik lambası direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine seyreden Ö.Y.D'nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil İvedik Caddesi girişinde refüjde bulunan trafik lambası direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ters dönerek sürüklenirken trafik lambası direği de yola devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Ö.Y.D olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle İvedik Caddesi'nin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapanırken aracın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza

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