Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar darp edilmişti! Sanıktan şok sözler: Siz de çok havalandınız

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde meydana gelen olayda Feray Yelmen, raporu görmeden ilaç yazmadığı için tartıştığı Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbetti. Hastane personeli tarafından kurtarılan Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Feray Yelmen de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Yelmen, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Yelmen, doktorun kendisini beklettiğini, tartışma sırasında da koltuktan savrularak düştüğünü, bu sırada yaralanmış olabileceğini ileri sürdü.

'SİZ HER ŞEYİ HAK EDİYORSUNUZ' DİYE BAĞIRMIŞ

İddianamenin Ankara 74’üncü Asliye Ceza Mahkemesi kabul edilmesinin ardından sanık Feray Yelmen, avukatının başvurusu üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ankara 74’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Feray Yelmen ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay günü hastanede görevli bulunan tanıklar dinlendi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olan tanık Fatih B., "Olay günü ben hastanenin girişinde oturuyordum. Doktor hanımın odasının monitörü çalışmayınca sanık odaya girdi. Sesler gelince oraya gittim. Daha önünde 3 kişi olduğunu ve beklemesi gerektiğini söyledim. Bana ‘Siz de çok havalandınız ve çok oldunuz’ dedi sonra banka oturdu. Sırası gelince doktor hanımın yanına girdi, bizim diğer kadın güvenlik arkadaş da kendisiyle birlikte odaya girdi. Daha sonra ben sesler üzerine yanlarına gittim. ‘Siz her şeyi hak ediyorsunuz, kendinizi ne sanıyorsunuz’ diye bağırıyordu. Sanığın, doktora darbını görmedim" dedi.

''ODAYA GİRDİĞİMDE DOKTOR AĞLIYORDU''

Aynı hastanede bilgi işlem memuru olan tanık Eren M.Ü. ise "Ben Feray hanımın ‘Benim sıram ne zaman gelecek’ diye dediğini duydum. Doktor hanımın odasından çıkınca da ‘Daha kibar davranabilirdi’ diyordu. Olaydan sonra doktor hanımın yanına gittiğimde doktor hanım masasında elleriyle başını ve kulaklarını tutarak ağlıyordu. Olaydan sonra sanık koridora çıktığında güvenlik görevlisine ‘Şerefsiz’ dedi. Güvenlik görevlisi arkadaş kendisine bu şekilde konuşamayacağını söyleyince ‘Şerefsizler’ diye tekrardan bağırdı" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

(DHA)



