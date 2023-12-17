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  4. Ankara'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

17.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Ankara'da otoyolda bir kamyonla otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Ankara Çevreyolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolda savrularak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

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Otomobil sürücüsü Mehmet Gökçe itfaiyenin yardımı ile araçta sıkıştığı yerden çıkarılırken anne Pakize Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 2’si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından tek şeride düşen Kuzey Ankara Çevreyolu, araçların çekicilere yüklenerek kaldırılmasının ardından polis uzun kuyruklar oluşan otoyolu trafiğe tekrar açtı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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