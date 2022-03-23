HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

23.03.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir özel okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir öğrencinin öğretmenine yönelik saygısız hareketleri izleyenleri çileden çıkardı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin yayılması sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul, Bitlis ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?İstanbul, Bitlis ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?
DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!

16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.