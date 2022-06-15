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Ankara'da rezidansta dehşet! Önce eşini öldürdü sonra 10. kattan atlayıp intihar etti

15.06.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Noter katipliği yapan Bahri Akçam 10. katta bulunan rezindanstaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Ekipler eve girdiğinde ise Akçam'ın eşi Gamze Akçam'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Gamze Akçam'ın sırtından bıçaklandığı tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da rezidansta dehşet! Önce eşini öldürdü sonra 10. kattan atlayıp intihar etti

Korkunç olay, Ankara Yenimahalle'de yaşandı. Rezidansın önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Bahri Akçam olduğu ve 10. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği belirlendi. Ekipler, eve girdiğinde ise Akçam'ın eşi Gamze Akçam'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Gamze Akçam'ın sırtından bıçaklandığı tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KEMİĞİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Ankara Yenimahalle'de lüks rezidans önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda çok sayıda kemik kırığı olduğu ve yüksekten düştüğü düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini belirleyince polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Ulus 1. Noter'de katiplik yapan Bahri Akçam olduğu tespit edildi. Rezidansın 10. katında oturan Akçam'ın yakınlarına ulaşmaya çalışan polis, kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

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EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Akçam'ın evine giren polis evde iki küçük erkek çocuğu ile karşılaştı. Evde yapılan araştırmada, Bahri Akçam'ın atladığı balkonda ise 32 yaşındaki eşi Gamze Akçam'ın cansız bedeni bulundu.

Adliyede işçi olarak çalışan Gamze Akçam'ın sırtından bıçaklandığı tespit edilirken evde bulunan 2 küçük erkek çocuk, anneannelerine teslim edildi. Akçam'ın 10. kattan atlayarak intihar ettiği belirlenirken, ekipler Akçam çiftinin cansız bedenlerini otopsi işlemleri için Adli Tip Kurumuna gönderdi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin evde yaptığı incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara
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