HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı

Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 9'unun yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, kentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün aktif yapılanma içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin farklı ilçelerde bulunan hücre evlerinde (gizlenme-bulunmama-güvenli ev) saklandıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından haklarında gözaltı kararı verilen 38 zanlının yakalanması için Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda belirlenen hücre evlerine yönelik 13 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 diz üstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 SD kart ve hafıza kartı,8 tablet, 25 cep telefonu ve bu telefonlara takılı SIM kartlar, 44 bin lira, 1.000 avro, 8 bin dolar, çok sayıda sahte nüfus cüzdanları, çok sayıda ziynet eşyası ile FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
İşte koronavirüste en çok ümit bağlanan ilaçİşte koronavirüste en çok ümit bağlanan ilaç
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Diğer Haberler
7 aylık bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı!

7 aylık bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı!

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! Koronavirüste en çok ümit bağlanan ilaç 'Favipiravir'

İşte koronavirüste en çok ümit bağlanan ilaç

Konya'da korkunç olay! Küçük çocuk 4. kattan düştü

Korkunç olay! Küçük çocuk 4. kattan düştü

Deprem anı canlı yayında stüdyoya böyle yansıdı

Deprem anı canlı yayında stüdyoya böyle yansıdı

Adana Valiliği uyardı: Vaka artışı devam ederse ek tedbirler alınacak

Valilik uyardı: Vaka artışı devam ederse ek tedbirler alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.