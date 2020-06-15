Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 diz üstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 SD kart ve hafıza kartı,8 tablet, 25 cep telefonu ve bu telefonlara takılı SIM kartlar, 44 bin lira, 1.000 avro, 8 bin dolar, çok sayıda sahte nüfus cüzdanları, çok sayıda ziynet eşyası ile FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

