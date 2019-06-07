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Ankara'da 3 bin saman balyası yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.

Ankara'da 3 bin saman balyası yandı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.
Gökçedere Mahallesi'nde Sinan Seyfili'ye ait samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Sinan Keyfili, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3 bin saman balyası yanarken, yaklaşık 32 bin TL'lik zarar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Ankara'da 3 bin saman balyası yandıAnkara'da 3 bin saman balyası yandı

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