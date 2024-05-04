Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken zirve! 2,5 saat sürdü…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek yemek yedi.

Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İki isim, görüşmesini Ankara'da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen Özel-Kılıçdaroğlu buluşmasında Özel'in Erdoğan ile yaptığı görüşme ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde dün görüşmüştü. CHP ve AK Parti liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya gelmiş, basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





