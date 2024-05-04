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Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

04.05.2024 07:32
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Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit olduğunu duyurdu.

Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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