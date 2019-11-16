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Ankara’da ’sirk’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik uzun süre gerçekleştirdiği takip sonucunda çeteyi çökertti.Başkentte, kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtan ve vatandaşların uzun yıllar emek vererek biriktirdiği birikimini, ziynet eşyasını çalan çete Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin üstün gayretleri ve çalışmaları sonucunda çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik uzun süre gerçekleştirdiği takip sonucunda çeteyi çökertti.
Başkentte, kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtan ve vatandaşların uzun yıllar emek vererek biriktirdiği birikimini, ziynet eşyasını çalan çete Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin üstün gayretleri ve çalışmaları sonucunda çökertildi. Çete ele başınının isminin ’Akrobat’ olması nedeniyle düzenlenen operasyona ’Sirk’ isminin verildiği öğrenildi. Çete’nin elebaşı Akrobat lakaplı Ö.E isimli kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda binadan içeri girerken dolandırdığı kişilerin parasıyla bir binaya girerken yakalandı. Örgütün elebaşının sağ kolu ise D.Y isimli başka bir dolandırıcıydı. O da kandırdığı kişilerden elde edilen paraları çeşitli yollarla çete ele başına gönderdiği belirlendi. Bir kargo firmasında çalışan D.Y böylece dikkatleri üzerine pek fazla çekmediğini zannederek para transfer işlemlerini yürüttüğü tespit edildi. Zanlılar polisin titiz çalışması sonucunda bulundukları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda özellikle yaşlı vatandaşlardan dolandırarak aldıkları 24 Reşat altını, 4 bilezik, 400 dolar, 1 alyans ele geçirildi. Bulunan bu malzemeler dolandırıldığını geç olsa da anlayan eski Sayıştay Denetçisi olduğu öğrenilen 75 yaşındaki yaşlı adama teslim edildi.
Olayı gerçekleştiren çete üyelerinden, D.Y. , E.O. , Ö.E isimli zanlılar emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve ceza evine gönderildi.

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