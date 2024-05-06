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  4. SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist etkisiz hale getirildi

06.05.2024 16:59
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Son dakika haberi: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan etki ve yoğun baskıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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