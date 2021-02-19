Ankara’da son 4 yılda kapkaç olayları yüzde 89 azaldı

Başkent’te kapkaç olayları son 4 yılda yüzde 89 oranında azaldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayınladığı bir grafik videosu ile başarılı çalışmalar netecisinde hırsızlık kapkaç olaylarının 2017 yılından 2020 yılına kadar yüzde 89 olduğunu açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılında 244 olan kapkaç olaylarının 2018’de 97’ye, 2019 yılında ise 43’e düştüğü belirtildi. Bu sayının 2020 yılındaysa 25’e düşerek bu suç oranının son 4 yılı baz alındığında yüzde 89 azalma olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan videoda, "Bir anlık dalgınlığınız sizi üzüntü verici olaylarla karşı karşıya bırakmasın. Dikkatli ve duyarlı olun" ifadelerine verildi.

