Anket sonucu gösterdi: iPhone'un üreticisi Apple, gençler arasında popüler

iPhone ile tanınan Apple, milyonlarca kullanıcıya sahip. Şirketin aynı zamanda iPad, Apple Watch ve Mac gibi ürünlerini, Apple Music, Apple TV+ ve iCloud gibi hizmetlerini kullanan müşterileri de var. Ancak gelen son veriler, Apple'ın ABD'deki gençlerin satın alma tercihlerine büyük oranda etki ettiğini ortaya koydu.

ABD'Lİ GENÇLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA iPHONE VAR

MacRumors'un aktardığı habere göre; ABD'de ankete katılan gençlerin yüzde 87'si artık bir iPhone'a sahip olduğunu söyledi ve yine yüzde 87'si bir sonraki akıllı telefonunun bir iPhone olmasını da beklediğini belirtti. Ayrıca, gençlerin yüzde 72'sinin AirPods sahibi olduğu da ifade edildi.

APPLE WATCH'A İLGİ YÜKSELİYOR

Öte yandan, Apple Watch'a ilginin gençler arasında tırmandığı, sahipliğin yüzde 34'ten yüzde 37'ye ulaştığı ve gençlerin yüzde 14'ünün önümüzdeki altı ay içinde bir Apple Watch satın almayı planladığı kaydedildi.

Haberde Apple Watch'ın artık yüksek gelirli gençler arasında en popüler saat markası olduğu ve yüksek gelirli gençlerin yüzde 42'sinin en sevdikleri saat markasının Apple olduğu bilgisi de verildi.

Ayrıca, aktarılanlara göre Apple Pay de gençler arasındaki popüler ödeme hizmeti. Bu popülerlik, kısmen iPhone sahibi olan yüzde 87'ye bağlanabilir.

Habere göre gençlerin yüzde 41'i de şu anda iOS kullanıcılarının Safari'de takip edilmesini engellemek için tasarlanan Cloud Private Relay'i kullanıyor veya önümüzdeki altı ay içinde kullanmayı düşünüyor. Ancak iCloud Private Relay'i kullanmamayı tercih edenler de var.



